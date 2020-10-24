Манчестер Юнайтед - Челси. Анонс и прогноз на матч

Интересная особенность наблюдается в трех последних матчах между "Ман Юнайтед" и "Челси". Хозяева владели преимуществом в этих играх, но побеждали гости. Сначала в Кубке лиги в 4-м раунде манкунианцы разобрались со столичной командой на ее поле 2:1, затем в чемпионате опять в Лондоне были сильнее подопечные Сульшера 0:2. Лондонцы взяли реванш в Манчестере, разобравшись с хозяевами на "Олд Траффорд" в полуфинале Кубка Англии – 3:1. В июле этого года состоялось последнее свидание команд.

АПЛ. Шестой тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Манчестер Юнайтед 19:30 Челси Лондон

Телетрансляция на канале "Сетанта"

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Во вторник в Лиге Чемпионов "красные дьяволы" неожиданно обыграли ПСЖ 2:1 в столице Франции. Уже ходили слухи, что кресло под Сульшером серьезно шатается, особенно после разгрома от "Тоттенхэма" 1:6, как "МЮ" добыл две уверенные победы в следующих матчах. Кроме парижан от маникунианцев пострадал "Ньюкасл" - 4:1 в пятом туре АПЛ.

Примечательно, что в этом сезоне в гостях "Ман Юнайтед" выступает лучше, чем на своем поле. Все пять побед на полях соперников, а в родных стенах в АПЛ два поражения. Действительно не лучшим образом начали сезон манкунианцы, но постепенно набирают форму и показывают класс.

"Челси" также свой матч Лиги Чемпионов провел во вторник. На "Стэмфорт Бридж" играли подопечные Лэмпарда и расписали невзрачную нулевую ничью с "Севильей". В двух последних матчах не могут победить "синие", ранее в чемпионате была ничья с "Саутгемптоном". В том поединке лондонцы заметно доминировали и вели в счете 2:0, потом 3:2, но на последних минутах упустили победу.

Предостаточно проблем у "Челси", главная из которых игра в обороне. Уже девять пропущенных мячей у "аристократов" в АПЛ, случаются провалы, когда оборона держится и неожиданно получает "полную кошелку". Например, скромный "Вест Бромвич" как и "Саутгемптон" трижды забил "синим".

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И для "Ман Юнайтед", и для "Челси" это один из худших стартов в чемпионате за последние годы. Манкунианцы пока сыграли только четыре игры, и имеют в активе только две победы при двух поражениях. У "Челси" пять матчей, в которых две победы, две ничьи и одно поражение. И это при том, что главные матчи этих команд еще впереди, а место в турнирной таблице никак не может устроить.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 188 матчей;

78 побед МЮ, 56 ничьих, 54 побед Челси

Общий счет – 297:227

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У хозяев точно не сыграют травмированные Байи и Джонс, а также Марсьяль, который пропустит игру из-за дисквалификации. Под вопросом участие в матче Гринвуда, Магуайера и Лингарда. Зато может дебютировать за "Ман Юнайтед" Эдисон Кавани, который на прошлой неделе перешел в английский клуб и может усилить команду. У "Челси" почти нет потерь, только Гилмор восстанавливается после повреждения, но его нельзя назвать игроком основы.

"Ман Юнайтед": де Хеа – Шоу, Туанзебе, Линделеф, Ван-Биссака - Мактоминей, Погба, Фернандеш, ван де Бек, Джеймс – Рашфорд.

"Челси": Менди – Джеймс, Силва, Зума, Чилвелл – Жоржиньо, Канте, Хадсон-Одои, Хавертц, Маунт – Абрахам.

ПРОГНОЗ

Можно ожидать осторожной игры в дебюте, если, конечно, не будет забит быстрый гол. Обе команды будут выжидать, рассчитывать на скоростные контрвыпады. Есть вероятность, что немного будет забито голов, с 2015-го года не расписывают они "сухую" ничью, не хочется повторения той скучной истории. Каждая из команд по разу воспользуется ошибками соперника в обороне. Прогноз: ничья 1:1.