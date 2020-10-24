Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ

В прошлом чемпионате "Ливерпуль" дважды обыграл "Шеффилд Юнайтед". Хотя обе эти победы нельзя назвать простыми. Сначала в гостях "красные" за счет одного единственного гола Вейналдума набрали три очка, а затем дома Салах и Мане принесли победу над "клинками". Не так давно, в 2006-м году "Шеффилд" сыграл вничью с мерсисайдцами 1:1, на что-то подобное могут и сейчас замахнуться подопечные Криса Уидлера.

АПЛ. Шестой тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Ливерпуль 22:00 Шеффилд Юнайтед

Телетрансляция на канале "Сетанта"

Текстовая онлайн трансляция в матч-центре UA-Футбол>>

Команда Клоппа в своем последнем матче в среду в Лиге Чемпионов обыграла "Аякс" 1:0, чем прервала серию из трех поединков без викторий. Правда, это был выездной матч, восстанавливались мерсисайдцы всего два полных дня и этим может воспользоваться соперник.

Перед шестым туром положение у "красных" не самое лучшее, чемпион Англии уже потерял много очков и пока идет на четвертом месте. В прошлом туре АПЛ "Эвертон" отстоял боевую ничью 2:2 с "Ливерпулем". Ранее "Астон Вилла" разгромила мерсисайдцев 7:2. Есть проблемы, которыми могут воспользоваться и "клинки".

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Шеффилд Юнайтед" в прошлом туре расписал ничью 1:1 с "Фулхэмом" и это первое набранное очко для подопечных Уилдера. Тяжело выглядит команда, особенно по сравнению с прошлым годом, когда "клинки" шли в группе лидеров.

Безусловный фаворит встречи – "Ливерпуль". Только невероятное стечение обстоятельств может помешать хозяевам на "Энфилде" набрать три важных очка. Но "красные" умеют удивлять, мерсисайдцы плотную оборону взламывают с трудностями, поэтому предположим, что "Шеффилд" избежит крупного поражения. Более того, гости даже смогут забить, как сделали это в недавнем противостоянии с "Арсеналом". Прогноз: победа "Ливерпуля" 2:1.