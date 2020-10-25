Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал - Лестер. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 25 октября, начало встречи в 21:15
В хорошем настроении "Арсенал" подходит к игре с "Лестером". В мид-уик "канониры" в Лиге Европы обыграли "Рапид" 2:1, чем скрасили горечь поражения в чемпионате. "Ман Сити" в пятом туре минимально одолел команду Артеты. Нет сомнений, что в осенних матчах еврокубков не будет больших проблем у лондонцев, а вот в Премьер-лиге... уже два поражения при трех победах у "Арсенала". Чтобы не повторить ошибок прошлого сезона, наверное, стоит сделать ставку на внутренние соревнования.
АПЛ. Шестой тур
Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Крейг Поусон (Ноттингем)
Арсенал 21:15 Лестер
Телетрансляция на канале "Сетанта"
В четверг "Лестер" также провел свой матч в Лиге Европы и добыл еще более уверенную победу, чем "Арсенал". Впрочем, на своем поле выступали "лисы", по всем статьям обыграв луганскую "Зарю" 3:0. Как и соперник по туру подопечные Роджерса должны теперь сосредоточиться на чемпионате. В двух последних матчах АПЛ проиграл "Лестер" - "Астон Вилле" (0:1) и "Вест Хэму" (0:3).
В сезоне 2020/21 "Лестер" и "Арсенал" уже встречались, жребий свел их в Кубке лиги, и "канониры" оказались сильнее "лис" 2:0. Автогол на счету Фухса, еще один мяч в конце встречи забил Нкетиа. В прошлом чемпионате лондонцы не смогли обыграть команду Роджерса – поражение 0:2 на его поле и ничья 1:1 в столице.
Перед шестым туром "Арсенал" и "Лестер" соседи и по турнирной таблице, по девять очков у них, что подтверждает их примерно равный класс. Лишь за счет лучшей разницы голов (больше забивают "лисы") "Сити" находится выше. Если одна из этих команд победит, имеет все шансы ворваться в тройку лидеров. Вот только ничья видится более вероятным итогом противостояния на "Этихад". Скорее всего, обменяются голами команды и разойдутся миром. Прогноз: ничья 1:1.
Популярное сейчас
- Динамо - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Шахтер - Ворскла 1:1. Равенство в неравной битве
- Шевченко объявил расширенный состав сборной на ноябрьские матчи
- Манчестер Юнайтед - Челси. Анонс и прогноз на матч
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО