Арсенал - Лестер. Прогноз на матч АПЛ

В хорошем настроении "Арсенал" подходит к игре с "Лестером". В мид-уик "канониры" в Лиге Европы обыграли "Рапид" 2:1, чем скрасили горечь поражения в чемпионате. "Ман Сити" в пятом туре минимально одолел команду Артеты. Нет сомнений, что в осенних матчах еврокубков не будет больших проблем у лондонцев, а вот в Премьер-лиге... уже два поражения при трех победах у "Арсенала". Чтобы не повторить ошибок прошлого сезона, наверное, стоит сделать ставку на внутренние соревнования.

АПЛ. Шестой тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Крейг Поусон (Ноттингем)

Арсенал 21:15 Лестер

Телетрансляция на канале "Сетанта"

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В четверг "Лестер" также провел свой матч в Лиге Европы и добыл еще более уверенную победу, чем "Арсенал". Впрочем, на своем поле выступали "лисы", по всем статьям обыграв луганскую "Зарю" 3:0. Как и соперник по туру подопечные Роджерса должны теперь сосредоточиться на чемпионате. В двух последних матчах АПЛ проиграл "Лестер" - "Астон Вилле" (0:1) и "Вест Хэму" (0:3).

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В сезоне 2020/21 "Лестер" и "Арсенал" уже встречались, жребий свел их в Кубке лиги, и "канониры" оказались сильнее "лис" 2:0. Автогол на счету Фухса, еще один мяч в конце встречи забил Нкетиа. В прошлом чемпионате лондонцы не смогли обыграть команду Роджерса – поражение 0:2 на его поле и ничья 1:1 в столице.

Перед шестым туром "Арсенал" и "Лестер" соседи и по турнирной таблице, по девять очков у них, что подтверждает их примерно равный класс. Лишь за счет лучшей разницы голов (больше забивают "лисы") "Сити" находится выше. Если одна из этих команд победит, имеет все шансы ворваться в тройку лидеров. Вот только ничья видится более вероятным итогом противостояния на "Этихад". Скорее всего, обменяются голами команды и разойдутся миром. Прогноз: ничья 1:1.