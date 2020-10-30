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Манчестер Юнайтед - Арсенал. Прогноз на матч от Александра Шовковского

Англия
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Манчестер Юнайтед - Арсенал. Прогноз на матч от Александра Шовковского
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Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал": обе команды забьют. Коэффициент 1.6

Команда Сульшера блестяще стартовала в ЛЧ. У МЮ две победы, у Рашфорда четыре гола. Однако, дела в чемпионате Англии посредственные. Матч против амбициозного "Арсенала" станет прекрасной возможностью для МЮ поправить дела и реноме. У "Канониров" встречные планы - команда рвется в топ-4. Как может завершиться одно из самых значительных дерби Англии анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

"Красные дьяволы" в прошлом туре АПЛ сыграли вничью с "Челси" на своем поле (0:0). Команда Сульшера опустилась на пятнадцатое место в турнирной таблице, но имеет игру в запасе.

МЮ продолжил свою безвыигрышную серию на "Олд Траффорд" в АПЛ до 5 матчей (3 ничьи и 2 поражения). Стоит отметить, что МЮ впервые с сезона-1972/73 не смог выиграть в 3 первых домашних матчах АПЛ (1 ничья и 2 поражения). В ЛЧ команда из Манчестера стартовала уверенно - 2 победы. Команда Сульшера обыграла на выезде ПСЖ (2:1) и разгромила дома "РБ Лейпциг" (5:0).

В двух последних матчах чемпионата лондонцы проиграли на выезде "Манчестер Сити" (0:1) и дома "Лестеру" (0:1). За этот и прошлый сезоны АПЛ "Канониры" лишь во второй раз проиграли в 2-х турах подряд. А не забила команда в 2-х поединках АПЛ подряд впервые с декабря прошлого года.

На выезде "Арсенал" в предыдущих 14-х матчах АПЛ добыл лишь 3 победы (5 ничьих и 6 поражений). В ЛЕ "Арсенал" после 2-х стартовых туров набрал 6 очков. Команда Микеля Артеты обыграла австрийский "Рапид" (2:1) и ирландский "Дандолк" (3:0).

МЮ - "Арсенал". Прогноз

Сульшер должен наконец выиграть домашний матч в АПЛ. Рашфорд и Бруну Фернандеш в порядке и обеспечат хозяевам победу. Максимум "Арсенала" - это гол престижа.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед
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