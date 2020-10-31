Бернли – Челси. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 7-й тур.

31 октября. 17:00. Бернли. "Терф Мур"

Главный судья: Дэвит Кут (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

На неделе лучшие клубы Европы играли поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы. "Челси" не оставил шансов "Краснодару", а "Бернли" банально не завсегдатай подобных соревнований – команда Шона Дайча отдыхала и готовилась к гостеприимному приему лондонского коллектива Фрэнка Лэмпарда.

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"Бернли" слабовато начал текущий сезон – "бордовые" уступили "Лестеру" (4:2), "Саутгемптону" (0:1), "Ньюкаслу" (3:1), "Тоттенхэму" (0:1) и "Манчестер Сити" в рамках 1/8 Кубка лиги (0:3). К слову, успехи у команды были, но только в рамках вышеуказанного турнира, здесь можно отметить победу по пенальти над "Шеффилд Юнайтед" во втором раунде (1:1, 5:4 в лотерее) и "Миллуоллом" (0:2) в третьем. Коллектив Дайча закономерно находится на 18-й строчке турнирной таблицы (1 балл), ведь футболисты "Бернли" допускают досадные ошибки в обороне и слабо играют в атаке. Шон не сможет рассчитывать на Корка и Бена Ми, под вопросом Бардсли, Гудмундссон и Питерс. К слову, пресс-служба клуба сообщила, что Дайч тренирует "Бернли" уже 8 лет – солидный показатель.

"Челси" не пропускает уже 3 матча подряд – нулевые ничьи "синие" расписали с грозной "Севильей" в ЛЧ и "МЮ" в чемпионате. Команда Лэмпарда стартовала неоднозначно, набрав 9 зачетных пунктов в 6 поединках, и даже сейчас нельзя с уверенностью утверждать, что Фрэнк отыскал сакральные тонкие настройки в обороне. Действительно, менеджер "пенсионеров" сумел найти баланс между защитой и атакой, однако его проект в Лондоне находится на начальном этапе – новички все еще адаптируются, четко видно, что команда еще не нащупала необходимые игровые связи, поэтому сейчас результаты закономерны.

Billy in the middle! ???? pic.twitter.com/hHdLN3aBxE — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 30, 2020

Лэмпард имеет возможность выпустить на поле "Терф Мур" Тьяго Силву и Маркоса Алонсо – бразилец не поехал с командой в Краснодар и получил отдых, а Алонсо тренировался в Кобхэме, так как отбывал последний матч дисквалификации. Кепа продолжает залечивать травму плеча, но вряд ли это имеет значение на фоне прекрасной игры Менди; уже занимается с партнерами в общей группе Гилмор, однако вряд ли Билли близок к выходу на поле.

Прогноз. 0:2. В последних 6 матчах на стадионе "Бернли" "синие" забивают не меньше 2 голов. В целом, в период в 2008-го по 2020-й "Челси" выиграл у "бордовых" 8 матчей из 13 (4 ничьи). Лондонцы наверняка мотивированы продолжить свою успешную серию – не совсем понятно, как Шон Дайч сможет остановить гостей даже на фоне относительной свежести.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.