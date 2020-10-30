Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити. Прогноз на матч АПЛ

Прошлое свидание команд на "Брэммел Лэйн" завершилось неоднозначной победой гостей. "Манчестер Сити" дожал хозяев незадолго до финального свистка, Агуэро забил с паса Де Брюйне. А в первом тайме Жезус не реализовал пенальти, и еще с полдесятка верных моментов не смогли реализовать манкунианцы. Первая встреча в прошлом чемпионате также завершилась не очень убедительной победой "горожан" 2:0. Возможно, в этот раз "клинки" смогут отстоять как минимум ничью.

АПЛ. 7-й тур

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Шеффилд Юнайтед 14:30 Манчестер Сити

Телетрансляция на канале "Сетанта"

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Календарь у "Шеффилда" невероятно трудный – неделю назад "Ливерпуль" обыграл подопечных Криса Уилдера 2:1. Ранее "Арсенал" добился победы, снова 2:1. Теперь на пути оказался еще один гранд - "Ман Сити". Пока "клинки" находятся в нижней части турнирной таблицы с одним очком в активе, судя по всему, вряд ли поправят свое положение в ближайшее время.

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Команда Гвардиолы также находится не на своем месте (13-м) в турнирной таблице. В прошлом туре "Вест Хэм" отстоял ничью 1:1 и не позволил "горожанам" приблизиться к группе лидеров. Больше терять очки нельзя, тем более, что в другом приоритетном турнире – Лиге Чемпионов – дела идут очень неплохо. Гостевая победа над "Марселем" 3:0. Можно сосредоточиться на АПЛ.

В английской Премьер-лиге часто случаются сенсации, разного рода неожиданные результаты, но, наверное, не в этот раз. За счет чего "Шеффилд Юнайтед" может сдержать гостей из Манчестера? Неизвестно. Настрой у "горожан" будет самый боевой и своего они добьются. Может быть, даже в экономном режиме. Прогноз: победа гостей 2:0.