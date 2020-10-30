Ливерпуль - Вест Хэм. Прогноз на матч АПЛ

Несмотря ни на что "Ливерпуль" продолжает удерживать лидерство в чемпионате, точнее идет в группе лидеров, при этом отдаляясь от потенциальных главных преследователей. В прошлом туре Премьер-лиги команда Клоппа обыграла "Шеффилд Юнайтед" 2:1, а в мид-уик в Лиге Чемпионов справилась с "Мидтьюлланном" 2:0. Общая победная серия мерсисайдцев составляет три матча.

АПЛ. 7-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Ливерпуль 19:30 Вест Хэм

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На прошлых выходных "Вест Хэм" героическими усилиями остановил вице-чемпиона - 1:1 в напряженной игре с "Ман Сити". Эта ничья не случайна, потому что в пятом туре "молотобойцы" расписали мир с "Тоттенхэмом" 3:3, а в четвертом обыграли "Лестер" на его поле 3:0. В четырех последних турах лондонцы не проигрывают (2 ничьи и 2 победы).

Андрей Ярмоленко выходит только на замены в этих удачных противостояниях, и то не во всех, но украинец по мере возможностей усиливает игру "Вест Хэма". Можно ожидать, что Андрей выйдет на замену и на "Энфилде".

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В феврале этого года последний раз встречались "Ливерпуль" и "Вест Хэм", в невероятно интригующем противостоянии "красные" одержали победу 3:2. В дебюте забил Вейналдум, потом Диоп и Форналс вывели вперед "молотобойцев", и только в концовке Салах и Мане принесли три очка будущему чемпиону.

Шансы на победу у "Ливерпуля" вполне достойные, даже несмотря на ряд травмированных игроков - Окслейд-Чемберлен, Кейта, Матип и Фабиньо не помогут хозяевам. Да и "Вест Хэм" сейчас не тот, что в прошлом сезоне, возможно, будет претендовать на место в первой десятке, а если отберет очки у лидера, игра, как своеобразный экзамен, то и на более высокие места. Прогноз: ничья 2:2.