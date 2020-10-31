Манчестер Юнайтед - Арсенал. Анонс и прогноз матча

Для "Манчестер Юнайтед" и для "Арсенала" 2020-й год начался их очным противостоянием. Первого января сыграли команды, в Лондоне хозяева не оставили шансов манкунианцам. Уже на восьмой минуте забил Пепе, а на 42-й Сократис удвоил преимущество "канониров". Команда Сульшера выглядела тогда не готовой, хотя и имела несколько возможностей забить. В трех последних противостояниях "МЮ" не может переиграть "Арсенал".

АПЛ. Седьмой тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Манчестер Юнайтед 18:30 Арсенал Лондон

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция на канале "Сетанта"

***

В прошлом туре "красные дьяволы" расписали ничью 0:0 с "Челси". Вообще дела у команды Сульшера в чемпионате идут неважно, в пяти играх только две победы, одна ничья и два поражения. Всего на 15-м месте в турнирной таблице находятся манкунианцы, пока не в лучшей форме они пребывают.

Недалеко от "Ман Юнайтед" расположился и "Арсенал" - в шести играх три победы и три поражения, девять очков в активе и 12 позиция в табеле о рангах. Неделю назад "канониры" на своем поле проиграли "Лестеру" 0:1. Туром ранее было поражение от "Ман Сити" с тем же счетом 0:1. Сложный календарь у команды Артеты, но необходимо набирать очки уже сейчас, потом может быть поздно. К форме "канониров" и готовности к сезону тоже есть много вопросов.

Обе команды находятся в равных условиях, поскольку сыграли в мид-уик в еврокубках. "Ман Юнайтед" разгромил "Лейпциг" 5:0, значительно поправив свои дела в Лиге Чемпионов. А "Арсенал" в Лиге Европы разобрался с "Дандолком" 3:0. Обе английские команды с двумя победами идут на первых местах в своих группах, и теперь могут сосредоточиться на Премьер-лиге.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Манчестер Юнайтед" имеет преимущество в личных встречах с "Арсеналом", но лондонцы в последнее время довольно удачно играют с манкунианцами. При этом в турнирной таблице "МЮ", как правило, финишируют выше, чем принципиальный соперник. На сегодня всего два очка разделяют команды, но у "красных дьяволов" есть игра в запасе.

Необходимо отметить, что почти невозможно что-то прогнозировать в этих дуэлях. Всегда получаются напряженные игры между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом", часто победитель определяется с разницей всего в один мяч (если определяется). Как исключение последние две победы "канониров" 2:0. На "Олд Траффорд" последний раз "Арсенал" праздновал победу в марте 2015-го – 1:2.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 232 матча

У МЮ 97 побед, 52 ничьи, у Арсенала 85 побед

Общий счет – 353:328

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Много травмированных игроков у манкунианцев и лондонцев. У хозяев точно не сыграют Марсьяль, Байи, Джонс, Лингард и Теллес. А у гостей Озил, Холдинг, Чемберс, Мартинелли, Мари. Было повреждение у Луиса, но бразилец должен быть готов к игре 7-го тура.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фернандеш, Джеймс, Ван-Биссака, МакТоминай, Мата, Фред, Рашфорд.

Арсенал: Лено, Беллерин, Тирни, Луис, Габриэл, Сака, Томас, Себальос, Джака, Ляказетт, Обамеянг.

ПРОГНОЗ

Номинальным фаворитом встречи является "Манчестер Юнайтед", больше верят в него букмекеры и многие специалисты, но все не так просто. "Арсенал" вполне может воспользоваться тем, что хозяева больше будут атаковать (скорее всего, так и будет). Команда Артеты в последние годы именно на контратаках играет с грандами, иногда это приносит результат. С высокой вероятностью забьют обе команды. Прогноз: ничья 1:1.