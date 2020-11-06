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Эвертон - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 7 ноября, начало встречи в 14:30

Эвертон - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

"Эвертон", который сбавил обороты после прекрасного старта, принимает "Ман Юнайтед", нестабильную и проблемную команду Сульшера. Никто не скажет с полной уверенностью – кто фаворит в этом матче, кто будет доминировать и играть первым номером. Более того, самые неожиданные итоги матча на "Гудисон Парк" могут ожидать нас. Но в этой непредсказуемости дополнительная изюминка встречи, тут может получится интригующая, яркая битва на радость фанатам английского футбола.

АПЛ. 8-й тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Эвертон 14:30 Ман Юнайтед

Телетрансляция на канале "Сетанта"

Текстовая онлайн трансляция в матч-центре UA-Футбол>>

Команда Карло Анчелотти стала открытием дебюта нового сезона на Туманном Альбионе. Семь побед подряд (с учетом кубковых встреч), четыре подряд победы в АПЛ и лидерство в турнирной таблице. Однако, после изматывающей ничьи в дерби с "Ливерпулем" (2:2), "ириски" проиграли два следующих поединка – "Ньюкасл" и "Саутгемптон" были сильнее. Два последних поражения случились в гостях, теперь в 8-м туре "Эвертон" сыграет на своем поле.

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Более сложное и неоднозначное положение у "Ман Юнайтед". Поражения с победами чередуют "красные дьяволы", всего при одной ничье – с "Челси" в шестом туре АПЛ (0:0). В двух последних матчах манкунианцы проиграли. Неделю назад "Арсенал" по всем показателям был сильнее, чем "МЮ", хоть и забили всего один гол. А в мид-уик в Лиге Чемпионов "Истамбул Башакшехир" обыграл команду Сульшера 2:1. Кресло под норвежцем все более неустойчивое и шаткое.

Два последних свидания "Эвертона" и "Ман Юнайтед" в чемпионате завершились вничью 1:1. В 2019-м было разгромное поражение "красных дьяволов" на "Гудисон Парк" - 0:3. А последний раз манкунианцы выигрывали у "ирисок" на их поле в 2018-м – 2:0. Невозможно тут проследить какую-то закономерность.

На сегодня расклад примерно равный, нельзя отдать преимущество ни одной из команд, даже с учетом статистики и неудовлетворительной формы. Но в том то и парадокс, что ничья наименее вероятный исход встречи. Кому повезет – сложно утверждать. Наверное, чуть больше шансов на успех у хозяев. Прогноз: победа "Эвертона" 2:1.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед Прогнозы
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