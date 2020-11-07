В поисках мести и очередного сухаря. Челси – Шеффилд Юнайтед. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 8-й тур.

8 ноября. 19:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

В рамках очередного тура чемпионата Англии встретятся лондонский "Челси" и "Шеффилд Юнайтед". Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали неплохой ход, в то время как "клинки" сильно буксуют и не похожи на себя образца прошлого сезона.

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"Челси" не проигрывает уже 7 поединков – после вылета из Кубка лиги от "Тоттенхэма" "пенсионеры" сыграли на ноль в пяти встречах. Многие болельщики и эксперты отмечают, что уровень соперников в данных матчах нельзя сравнить с таковым у лондонцев, однако нельзя забывать, что команда Лэмпарда находится в начале своего пути и подобные успехи ей необходимы точно так же, как и всем коллективам, где проект пребывает на начальном этапе.

Фрэнк не сможет рассчитывать в поединке с "Шеффилдом" на Гилмора (не готов физически), Хавертца (коронавирус) и Пулишича (травма задней поверхности бедра). Вернулся в строй Кепа Аррисабалага, но вряд ли мы увидим испанца в воротах.

"Шеффилд Юнайтед" отлично шел в таблице в прошлом сезоне, немного притормозив после снятия локдауна – теоретически банда Уайлдера могла претендовать на попадание в Лигу Европы, но упала на девятую строчку. Что уже говорить, если "клинки" взяли 4 очка в матчах с тем же "Челси". Однако текущий розыгрыш АПЛ для "Шеффилда" складывается просто отвратительно – 1 балл в 7 поединках, коллектив проиграл 9 из 10 своих последних матчей в первенстве. Да, "ШЮ" выдал неплохие выступления с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", но старания против грандов оказалось маловато.

В лазарете "Шеффилда" остаются Джек О'Коннелл, Лис Муссе и Джон Флек. Также не сыграет с "Челси" Итан Ампаду – валлиец арендован у лондонского клуба.

Прогноз. 2:0. На удивление история противостояний между командами крайне скудная и отрицательная для фаворита (9 матчей в АПЛ, 5 побед "Шеффилда" и 3 у "Челси"). Тем не менее, завтра летописи не должны помешать "синим" взять три зачетных пункта в поединке с "клинками" – на данный момент у команд разные физические кондиции, мотивация и амбиции.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.