Манчестер Сити - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча

Один из центральных матчей всего чемпионата Англии 2020/21, стратегически и тактически важнейшее противостояние. Два главных претендента на чемпионство сыграют между собой, даже несмотря на то, что "Ман Сити" находится на 11-м месте и отстает от "Ливерпуля" на пять очков, все понимают – команда Гвардиолы рано или поздно свое наверстает. Вопрос только в том, позволят ли мерсисайдцы начать наверстывать "горожанам" рано, либо "Сити" дольше задержится в средней части турнирной таблицы.

АПЛ. Восьмой тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Манчестер Сити 18:30 Ливерпуль

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"Манчестер Сити" не проигрывает с 27 сентября, после унизительного разгрома от "Лестера" 2:5. У "горожан" успешная серия из восьми матчей, в которых только две ничьи при пяти победах. В прошлом туре команда Гвардиолы минимально одолела "Шеффилд Юнайтед" 1:0. А также среди недели манкунианцы в Лиге Чемпионов разгромили "Олимпиакос" 3:0.

Постепенно вице-чемпион набирает хорошую форму, может не настолько хорошую, как год назад, но все увереннее выглядят "горожане". Из неудач "Сити" можно назвать ничьи с "Вест Хэмом" и "Лидсом" (оба раза по 1:1), хотя и в этих играх существенно доминировали подопечные Гвардиолы. Уж точно не позволит им доминировать "Ливерпуль", и ничего, что матч пройдет на "Этихад".

В пяти последних матчах исключительно побеждают "красные" - с общим счетом 12:3. В Лиге Чемпионов крепкая "Аталанта" пала 0:5 (во вторник состоялся матч), а в чемпионате мерсисайдцы справились с "Вест Хэмом" 2:1. Чувствуется определенный запас прочности у "Ливерпуля" и, судя по всему, чемпион возвращается на свой победно-показательный путь.

Что общего на данный момент у "Ман Сити" и "Ливерпуля" - это последнее поражение у "красных" также разгромное и неожиданное. Все мы помним, что в начале октября "Астон Вилла" дала "волшебный пендель" мерсисайдцам (7:2) и с тех пор у них все пошло намного лучше. Собственно, пока это единственное поражение для команды Клоппа в сезоне, если не считать две проигранные серии пенальти "Арсеналу" - в Суперкубке и Кубке лиги.

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В прошлом чемпионате "Ман Сити" и "Ливерпуль" обменялись домашними победами. В ноябре 2019-го мерсисайдцы на "Энфилде" обыграли "Сити" 3:1 – голы забивали Фабиньо, Салах, Мане, а также Бернарду Силва. В июле этого года состоялась последнее свидание команд, которое уже ничего не решало с турнирной точки зрения. "Ливерпуль" фактически был чемпионом, а "горожане" смогли оторваться в той дуэли – 4:0. Голы забивали Де Брюйне, Фоден, Стерлинг и Окслейд-Чемберлен.

Отметим также, что совсем недавно "Ливерпуль" обыгрывал "Ман Сити" на его поле, правда, не в чемпионате, в Лиге Чемпионов. В 2018-м голы Салаха и Фирмино принесли успех мерсисайдцам, у хозяев один мяч на счету Жезуса.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 187 матчей;

47 побед Ман Сити, 49 ничьих, 91 победа Ливерпуля

Общий счет – 247:329

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Есть потери у обеих команд, к сожалению, не смогут сыграть все сильнейшие. Менди и Фернандиньо точно не помогут "Ман Сити", также есть проблемы и у Агуэро. У "Ливерпуля" травмированы Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, ван Дейк и Алькантара. Другое дело, что есть кому заменить этих игроков, кадровый потенциал очень высокий у грандов. Зинченко вряд ли сыграет в этом матче, Гвардиола использует украинца в Лиге Чемпионов, он отыграл все 90+ минут встречи с "Олимпиакосом", поэтому в восьмом туре Александр не примет участие.

Ливерпуль: Алисон, Гомез, Робертсон, Филлипс, Александер-Арнольд, Вейналдум, Джонс, Хендерсон, Фирмино, Мане, Салах.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аке, Канселу, Стерлинг, Родри, Силва, Фоден, Гюндоган, Марез.

ПРОГНОЗ

Каждая из команд попеременно будет владеть инициативой, возможно, агрессивнее в дебюте постараются действовать хозяева, но затем гости должны выровнять игру, долго без мяча "Ливерпуль" никогда не играет. Теоретически, ничья может устроить команды, но это совсем не по-чемпионски, все же три последних титула АПЛ между собой разыграли "Ливерпуль" и "Ман Сити", стали принципиальными соперниками и постараются одержать победу в очной дуэли. Но сложно выбрать фаворита, мир и сохранения статуса-кво все же выглядят наиболее вероятным исходом встречи. Прогноз: ничья 1:1.