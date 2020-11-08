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Арсенал - Астон Вилла. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 8 ноября, начало встречи в 21:15
"Арсенал" и "Астон Вилла" соседи по турнирной таблице, в активе у команд по 12 набранных очков, хотя у бирмингемцев еще игра в запасе. Две самых бескомпромиссных команды Премьер-лиги встречаются между собой, как и у "Лестера" пока не было ничьих у этих трех клубов в чемпионате. Сравнивать "канониров" и "львов" не приходится, все же потенциал команды Артеты значительно выше, но его еще необходимо реализовать, что далеко не всегда получается.
АПЛ. 8-й тур
Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)
Арсенал 21:15 Астон Вилла
Телетрансляция на канале "Сетанта"
"Канониры" в прошлом туре обыграли "Ман Юнайтед" 1:0 и прервали серию из двух поражений. Команда Артеты своеобразными рывками набирает очки, проигрывая "Ливерпулю", "Ман Сити" и "Лестеру", но справляясь с более приемлемыми соперниками. В этом плане дуэль с "Астон Виллой" показательна.
Дин Смит великолепно подготовил "львов" на начало чемпионата – все помнят разгром "Ливерпуля" 7:2. Да и общая победная серия в сентябре начале октября составляла шесть поединков. Но в последних двух играх потерпели неудачи бирмингемцы, проиграв "Лидсу" 0:3 и "Саутгемптону" 3:4. Хватит ли сил на бой с "Арсеналом"?
В прошлом чемпионате домашними победами обменялись команды. Сначала "канониры" устроили перестрелку со "львами" в Лондоне – 3:2. А затем летом в Бирмингеме уступили 0:1, что сказалось на итоговой турнирной таблице – тогда команда Артеты финишировала только на восьмом месте. сейчас терять очки в матчах с "Астон Виллой" лондонцы не имеют права, иначе могут повторить прошлогодний путь. Прогноз: победа "Арсенала" 3:1.
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