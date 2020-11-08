  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Арсенал - Астон Вилла. Прогноз на матч АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал - Астон Вилла. Прогноз на матч АПЛ

Англия
(1 голосов)

UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 8 ноября, начало встречи в 21:15

Арсенал - Астон Вилла. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

"Арсенал" и "Астон Вилла" соседи по турнирной таблице, в активе у команд по 12 набранных очков, хотя у бирмингемцев еще игра в запасе. Две самых бескомпромиссных команды Премьер-лиги встречаются между собой, как и у "Лестера" пока не было ничьих у этих трех клубов в чемпионате. Сравнивать "канониров" и "львов" не приходится, все же потенциал команды Артеты значительно выше, но его еще необходимо реализовать, что далеко не всегда получается.

АПЛ. 8-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Арсенал 21:15 Астон Вилла

Телетрансляция на канале "Сетанта"

Текстовая онлайн трансляция в матч-центре UA-Футбол>>

"Канониры" в прошлом туре обыграли "Ман Юнайтед" 1:0 и прервали серию из двух поражений. Команда Артеты своеобразными рывками набирает очки, проигрывая "Ливерпулю", "Ман Сити" и "Лестеру", но справляясь с более приемлемыми соперниками. В этом плане дуэль с "Астон Виллой" показательна.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Дин Смит великолепно подготовил "львов" на начало чемпионата – все помнят разгром "Ливерпуля" 7:2. Да и общая победная серия в сентябре начале октября составляла шесть поединков. Но в последних двух играх потерпели неудачи бирмингемцы, проиграв "Лидсу" 0:3 и "Саутгемптону" 3:4. Хватит ли сил на бой с "Арсеналом"?

В прошлом чемпионате домашними победами обменялись команды. Сначала "канониры" устроили перестрелку со "львами" в Лондоне – 3:2. А затем летом в Бирмингеме уступили 0:1, что сказалось на итоговой турнирной таблице – тогда команда Артеты финишировала только на восьмом месте. сейчас терять очки в матчах с "Астон Виллой" лондонцы не имеют права, иначе могут повторить прошлогодний путь. Прогноз: победа "Арсенала" 3:1.

1xbet
1.70
4.08
5.40
Сделать ставку
Favbet
1.65
4.25
5.10
Сделать ставку
Parimatch
1.55
3.90
5.15
Сделать ставку

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...