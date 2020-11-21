В бой после международной паузы. Ньюкасл – Челси. Анонс и прогноз матча 9-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 9-й тур.

22 ноября. 14:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Учитывая минимум новых травм, перерыв на поединки сборных крайне благосклонно отнесся к "Челси". Что уже говорить о "Ньюкасле", ведь "сороки" и так не поставляют слишком много футболистов в главные команды различных стран.

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Для того чтобы охарактеризовать старт сезона для "синих", можно использовать наречие "адекватно". "Челси" забивает больше всех в Английской Премьер-лиге, а меньше лондонцев пропустили только "Лестер", "Астон Вилла", "Тоттенхэм", "Вулверхэмптон" и "Сити", для которых текущая кампания также пока складывается неплохо. Грамотную оценку найденному балансу между защитой и обороной даст только время, но даже сейчас можно констатировать, что "пенсионеры" набрали уверенный ход. На данный момент "Челси" занимает пятую строчку в турнирной таблице после 8 туров (15 очков).

Билли Гилмор все еще недоступен и в любом случае вряд ли шотландец будет претендовать на постоянное место в основе в текущем сезоне. Не готовы выходить на поле Пулишич и Хавертц – Кристиан еще не долечил свои повреждения, а Кай только вернулся к тренировкам после коронавируса. Также Лэмпард не станет рисковать Чилвеллом и наверняка предоставит отдых Силве – Бен дернул спину в матче 5-го тура Лиги наций против Бельгии, а ветеран Тьяго получит передышку.

"Ньюкасл" тяжело назвать стабильной командой – "сороки" способны трепать нервы коллективам из верхней части таблицы, но при этом с незавидной простотой теряют зачетные пункты в поединках с откровенными аутсайдерами. К примеру, подопечные Стива Брюса остановили "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон" (1:1), обыграли "Эвертон" (2:1), но при этом без шансов влетели дома "Брайтону" (0:3). Сейчас "Ньюкасл" находится на 13-й строчке рейтинга – с очень большой вероятностью после всех 38 сыгранных туров мы увидим примерно ту же картину.

Не помогут "джорди" Мартин Дубравка, Дуайт Гейл, ДеАндре Йедлин, Пол Дамметт, Райан Фрейзер, Джонджо Шелви, Мэтт Ритчи и, что самое главное, Каллум Уилсон. Главный бомбардир команды избежал серьезной травмы подколенного сухожилия, однако Брюс не должен рисковать своим страйкером, учитывая риск рецидива.

Прогноз. 0:1. Сразу отметим, что статистика в данном противостоянии в последнее время не в пользу лондонцев. В крайних пяти очных встречах у "Ньюкасла" три победы и два поражения. Безусловно, "Челси" будет немного сложнее: в четверг "синие" собрались на базе после международной паузы, в пятницу уже отправились по направлению к "Сент-Джеймс Парк", а в субботу выйдут на поле играть. "Сороки" спокойно готовились к поединку, хоть и с переполненным лазаретом. Однако "пенсионеры" не проигрывают в последних 6 матчах АПЛ, а также в 5 из них покидали газон с 3 забитыми мячами. Предположим трудовую победу гостей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.