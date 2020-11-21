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Тоттенхэм - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча

Англия
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Кто кого - Гвардиола или Моуриньо?

Тоттенхэм - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча
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Интересная ситуация сложилась в чемпионате Англии перед девятым туром. Вице-чемпион и один из главных претендентов на первое место в турнире замыкает первую десятку. А вот "Тоттенхэм", даже под руководством Моуриньо, не рассматривался на роль лидера, но смог выйти на второе место. Правда, всего пять очков разделяет эти команды и все может поменяться в ближайшее время. Особой перчинки добавляет противостояние давних знакомых – Гвардиолы и Моуриньо, что никогда не бывает предсказуемым.

АПЛ. Девятый тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Тоттенхэм 19:30 Ман Сити

Трансляцию матча можно посмотреть на телеканале Сетанта

Текстовая онлайн трансляция в матч-центре UA-Футбол>>

С тремя победами в трех последних матчах подходит "Тоттенхэм" к матчу с "горожанами". В Лиге Европы "Антверпен" обыграл "шпоры" 1:0. Затем у "Хотспур" были победы над "Брайтоном" 2:1, "Лудогорцем" 3:1 и "Вест Бромвичем" 1:0. Солидная статистика, тем более, что в АПЛ у лондонцев всего одно поражение в самом начале сезона от "Эвертона" (0:1 в сентябре) – в следующих семи матчах у "шпор" пять побед и две ничьи.

У команды Гвардиолы тоже пока всего одно поражение в чемпионате Англии (и сезоне вообще) - от "Лестера" в третьем туре 2:5. Но три ничьи (все по 1:1) и три победы, не очень уверенные. Стабильности "Ман Сити" не хватает.

В самых неожиданных ситуациях может пропустить команда из Манчестера, соответственно, упустив приемлемый результат. Например, из грандов удалось минимально обыграть "Арсенал" 1:0, однако "Ливерпуль" и "Вест Хэм" недавно не позволили "горожанам" обыграть их за счет одного мяча - 1:1. Знаменитой уверенности в себе сейчас очень не хватает подопечным Гвардиолы.

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В феврале этого года последний раз встречались "Тоттенхэм" и "Ман Сити". В Лондоне состоялась встреча и хозяева неожиданно обыграли гостей. Неожиданно легко. В первом тайме Гюндоган не забил пенальти, затем Александр Зинченко получил странную во всех смыслах красную карточку (точнее вторую желтую) и Бергвейн и Сон Мин забили два решающих гола.

Отметим, что в августе прошлого года соперники разошлись миром 2:2. Таким образом, больше года не могут выиграть манкунианцы у лондонцев. С апреля 2019-го, когда гол Фодена принес победу "Ман Сити".

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 16 матчей;

62 победы Тоттенхэма, 36 ничьих, 64 победы Ман Сити

Общий счет – 224:252

ПРОГНОЗ

Очень непростой выбор, все может решить каждая мелочь. Букмекеры отдают предпочтение гостям, но на своем поле "шпоры" окажут сопротивление (это, как минимум). Моуриньо знает слабые места Гвардиолы, особенно в нынешнем состоянии. Есть вероятность, что "Тоттенхэм" зацепится за ничью, однако волевым усилием гости все же вырвут необходимый результат. Прогноз: победа Манчестер Сити 2:1.

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В статье: Хосеп Гвардиола Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Прогнозы
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