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Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 21 ноября, начало встречи в 22:00
Победа "Манчестер Юнайтед" над "Эвертоном" в прошлом туре подарила порцию надежды для болельщиков "красных дьяволов". В гостях 3:1 победили манкунианцы и немного поправили свое турнирное положение. Но расслабляться нельзя, наоборот, в этом матче команде Сульшера необходимо добавить, чтобы выйти на пик формы, в этом чемпионате было растрачено слишком много очков. Всего на 14-м месте находится "МЮ" накануне девятого тура.
АПЛ. Девятый тур
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Дэвид Кут (Ноттингемшир)
Ман Юнайтед 22:00 Вест Бромвич
Трансляцию матча можно посмотреть на канале Сетанта
Текстовая онлайн трансляция в матч-центре UA-Футбол>>
Еще более неудачно, чем "Ман Юнайтед", начал чемпионат "Вест Бромвич". Всего три ничьи при пяти поражениях у новичка АПЛ. "Дрозды" являются одним из трех клубов Премьер-лиги, кто еще не побеждал в новом сезоне. В прошлом туре "Тоттенхэм" минимально обыграл "Вест Бром" 1:0, в позапрошлом – "Фулхэм" оставил команду Билича ни с чем – 2:0.
Последний раз эти команды между собой встречались в апреле 2018-го, тогда "Вест Бромвич" еще выступал в Премьер-лиге. "Красные дьяволы" дважды обыграли "дроздов" в том сезоне - 1:0 и 2:1, чем помогли им вылететь в Чемпионшип. Последний раз не проиграть манкунианцам "Вест Брому" удалось в апреле 2017-го – 0:0.
Относительно недавно "дрозды" обыграли "МЮ" - в марте 2016-го 1:0. А в мае 2015-го удалось добыть победу на "Олд Траффорде" - снова 1:0. Вообще не очень результативными получаются противостояния соперников, три мяча было бы неплохой скорострельностью. Есть вероятность, что подопечные Сульшера забьют дважды, а вот гости вряд ли ответят хоть раз. Одна из самых неубедительных линий атак у "дроздов" в АПЛ, еще и на поле соперника. Прогноз: победа хозяев 2:0.
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