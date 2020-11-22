Лидс - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ

"Арсенал" остается тем самым нестабильным и кризисным "Арсеналом" в эпоху позднего Арсена Венгера, как и в последние годы. Победы "канониры" чередуют с провалами, как, например, в недавней встрече с "Астон Виллой" - 0:3. Хотя в седьмом туре была интересная победа над "Манчестер Юнайтед" 1:0. Пока ни одной ничьи у команды Артеты в этом чемпионате не было.

АПЛ. Девятый тур

Стадион: Элланд Роуд (Лидс)

Главный судья: Энтони Тейлор (Ноттингемшир)

Лидс Юнайтед 18:30 Арсенал Лондон

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"Лидс" проиграл в двух последних матчах – "Кристал Пэласу" в гостях и "Лестеру" на своем поле. Оба поражения с одинаковым счетом 1:4. Не изменяет себе команда Бьелса, если проигрывает, то с крупным счетом, но и выигрывает красиво. Как у "Астон Виллы" - 3:0. Зато атакует и играет только на победу, для своих болельщиков. В чем-то "Лидс" и "Арсенал" похожи, но кто из них готов сыграть более рационально?

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Последний раз "белые" выступали в Премьер-лиге в сезоне 2003/04, тогда с "Арсеналом" "Лидс" дважды сыграл очень неудачно – 0:5 и 1:4, что помогло благополучно вылететь в низший дивизион. Однако в 2011-м году были две встречи соперников в Кубке Англии – 1:1 и 1:3 в пользу столичного клуба. Затем один матч в Кубке Англии 2012 – победа лондонцев 1:0. И, наконец, в этом году, в январе, опять же в Кубке Англии и опять 1:0 в пользу "Арсенала".

Есть мнение, что "Арсенал" безусловный фаворит встречи на "Элланд Роуд". Вот только, в этом противостоянии ничего нельзя спрогнозировать. Все может сложиться по самому непредсказуемому сценарию. Возможно, с самого начала команды и не будут рисковать, но рано или поздно скажется характер, внутреннее естество, они откроются, а игра пойдет на встречных курсах. Рискнем предположить, что гости забьют больше хозяев. Прогноз: победа Арсенала 3:2.