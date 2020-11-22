  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Лидс - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидс - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ

Англия
(1 голосов)

UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 22 ноября, начало встречи в 18:30

Лидс - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

"Арсенал" остается тем самым нестабильным и кризисным "Арсеналом" в эпоху позднего Арсена Венгера, как и в последние годы. Победы "канониры" чередуют с провалами, как, например, в недавней встрече с "Астон Виллой" - 0:3. Хотя в седьмом туре была интересная победа над "Манчестер Юнайтед" 1:0. Пока ни одной ничьи у команды Артеты в этом чемпионате не было.

АПЛ. Девятый тур

Стадион: Элланд Роуд (Лидс)
Главный судья: Энтони Тейлор (Ноттингемшир)

Лидс Юнайтед 18:30 Арсенал Лондон

Трансляцию матча можно посмотреть на телеканале Сетанта

Текстовая онлайн трансляция в матч-центре UA-Футбол>>

"Лидс" проиграл в двух последних матчах – "Кристал Пэласу" в гостях и "Лестеру" на своем поле. Оба поражения с одинаковым счетом 1:4. Не изменяет себе команда Бьелса, если проигрывает, то с крупным счетом, но и выигрывает красиво. Как у "Астон Виллы" - 3:0. Зато атакует и играет только на победу, для своих болельщиков. В чем-то "Лидс" и "Арсенал" похожи, но кто из них готов сыграть более рационально?

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Последний раз "белые" выступали в Премьер-лиге в сезоне 2003/04, тогда с "Арсеналом" "Лидс" дважды сыграл очень неудачно – 0:5 и 1:4, что помогло благополучно вылететь в низший дивизион. Однако в 2011-м году были две встречи соперников в Кубке Англии – 1:1 и 1:3 в пользу столичного клуба. Затем один матч в Кубке Англии 2012 – победа лондонцев 1:0. И, наконец, в этом году, в январе, опять же в Кубке Англии и опять 1:0 в пользу "Арсенала".

Есть мнение, что "Арсенал" безусловный фаворит встречи на "Элланд Роуд". Вот только, в этом противостоянии ничего нельзя спрогнозировать. Все может сложиться по самому непредсказуемому сценарию. Возможно, с самого начала команды и не будут рисковать, но рано или поздно скажется характер, внутреннее естество, они откроются, а игра пойдет на встречных курсах. Рискнем предположить, что гости забьют больше хозяев. Прогноз: победа Арсенала 3:2.

1xbet
3.18
3.78
2.29
Сделать ставку
Favbet
3.05
3.70
2.00
Сделать ставку
Parimatch
2.90
3.80
2.15
Сделать ставку

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Лидс Юнайтед Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...