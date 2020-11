Покидая зону турбулентности? Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча 10-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 10-й тур.

28 ноября. 17:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Ли Мэйсон (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Да, "Сити" выступил несвойственно для себя в начале кампании и провалил стартовый отрезок. Нет, сезон для "Манчестера" вовсе не потерян – после 8 сыгранных матчей в чемпионате команда Гвардиолы находится на тринадцатой позиции с игрой в запасе. Также важно понимать, что пробелы между всеми коллективами в текущем рейтинговом зачете небольшие. "Горожане" способны нивелировать гандикап лидеров еще до Дня подарков, но для этого им необходимо постепенно выходить из спячки.

"Тоттенхэм" Моуриньо вскрыл текущие проблемы "небесно-голубых" – контпрессинг "Сити", одно из главных его орудий, не работает как прежде, из-за чего возникает отсутствие баланса, страдают другие компоненты стиля. Атаки лишены креатива и легкости, в оборону коллектив Пепа возвращается грузно, а Рубен Диаш пока ни разу не условный Ван Дейк. Конечно, в этом розыгрыше никто и не может похвастаться завидной стабильностью, однако на "горожан" свалился не только перегруз в графике из-за COVID-19, но и необходимость в перезагрузке. Гвардиола удивил всех и принял доселе незнакомый себе вызов, подписав обновленный трехлетний трудовой договор с клубом. Впереди новый проект и новые вершины, а для этого придется запастись терпением.

Тем не менее, насущные вопросы Гвардиола готов решать уже сейчас – после выхода команды в плей-офф ЛЧ все силы однозначно будут брошены на чемпионат. Лазарет "Сити" пустует, под вопросом участие в поединке Аке, ведь Натан только вернулся к тренировкам в общей группе. Де Брюйне и Уокер не играли с "Олимпиакосом" (0:1), не начали матч с первых минут Ляпорт, Торрес и Марез – неплохое подспорье для субботы. Выход на поле Зинченко? Вполне возможно, что свои минуты со скамейки во втором тайме Александр получит.

