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Покидая зону турбулентности? Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча 10-го тура АПЛ

Англия
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "бордовыми" и "небесно-голубыми" в рамках чемпионата Англии

Покидая зону турбулентности? Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча 10-го тура АПЛ
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 10-й тур.

28 ноября. 17:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Ли Мэйсон (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Да, "Сити" выступил несвойственно для себя в начале кампании и провалил стартовый отрезок. Нет, сезон для "Манчестера" вовсе не потерян – после 8 сыгранных матчей в чемпионате команда Гвардиолы находится на тринадцатой позиции с игрой в запасе. Также важно понимать, что пробелы между всеми коллективами в текущем рейтинговом зачете небольшие. "Горожане" способны нивелировать гандикап лидеров еще до Дня подарков, но для этого им необходимо постепенно выходить из спячки.

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"Тоттенхэм" Моуриньо вскрыл текущие проблемы "небесно-голубых" – контпрессинг "Сити", одно из главных его орудий, не работает как прежде, из-за чего возникает отсутствие баланса, страдают другие компоненты стиля. Атаки лишены креатива и легкости, в оборону коллектив Пепа возвращается грузно, а Рубен Диаш пока ни разу не условный Ван Дейк. Конечно, в этом розыгрыше никто и не может похвастаться завидной стабильностью, однако на "горожан" свалился не только перегруз в графике из-за COVID-19, но и необходимость в перезагрузке. Гвардиола удивил всех и принял доселе незнакомый себе вызов, подписав обновленный трехлетний трудовой договор с клубом. Впереди новый проект и новые вершины, а для этого придется запастись терпением.

Покидая зону турбулентности? Манчестер Сити – Бернли. Анонс и прогноз матча 10-го тура АПЛ - изображение 1

Тем не менее, насущные вопросы Гвардиола готов решать уже сейчас – после выхода команды в плей-офф ЛЧ все силы однозначно будут брошены на чемпионат. Лазарет "Сити" пустует, под вопросом участие в поединке Аке, ведь Натан только вернулся к тренировкам в общей группе. Де Брюйне и Уокер не играли с "Олимпиакосом" (0:1), не начали матч с первых минут Ляпорт, Торрес и Марез – неплохое подспорье для субботы. Выход на поле Зинченко? Вполне возможно, что свои минуты со скамейки во втором тайме Александр получит.

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"Бернли" одержал первую победу в АПЛ-2020/21 несколько дней назад – 23 ноября коллектив Шона Дайча минимально обыграл "Кристал Пэлас" (1:0). Также "бордовые" дважды расписали мировую и пять раз уступили своим соперникам (всего 4 гола забито и 12 пропущено). "Бернли" располагается на 17-й позиции, это близко к зоне вылета и пока не совсем понятно, за счет чего банда с "Терф Мур" собирается повторять результат прошлой кампании (десятое место в таблице). Не сыграют против "Манчестер Сити" Джек Корк, Дейл Стивенс и Робби Брэди, под вопросом Ник Поуп.

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Прогноз. 3:0. В трех предыдущих встречах на "Этихаде" с "Бернли" команда Гвардиолы добивалась побед с одним и тем же разгромным счетом (5:0). Вряд ли хозяева заколотят такое же количество голов в ворота гостей (все-таки, Бен Ми и Джеймс Тарковски воссоединились в центре обороны), но и ничего другого, кроме как уверенной победы "горожан", ожидать не стоит.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Хосеп Гвардиола анонс Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити прогноз UA-Футбол Бернли Шон Дайч Прогнозы Прогноз
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