Саутгемптон - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ

"На их месте должны были быть мы", - наверняка думают манкунианцы, когда смотрят в турнирную таблицу перед игрой со "святыми". На пятом месте в зоне еврокубков находится "Саутгемптон", что вполне заслуженно по последним результатам команды Ральфа Хазенхюттля. А вот "Ман Юнайтед" расположился всего лишь на 12-м месте, и даже если в десятом туре подопечные Оле-Гуннара Сульшера обыграют "святых", не смогут их догнать в табеле о рангах.

АПЛ. Десятый тур

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Саутгемптон 16:00 Манчестер Юнайтед

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В прошлом чемпионате "красные дьяволы" не смогли обыграть "Саутгемптон". Сначала на "Сент-Мэри" была ничья 1:1. Потом на "Олд Траффорде" миром разошлись команды, хоть и более зрелищный получился матч – гости забили первыми, затем "МЮ" отыгрался и вышел вперед, и только в компенсированное время "святые" забили решающий гол - 2:2.

"Ман Юнайтед" последний раз обыгрывал "Саутгемптон" в марте 2019-го 3:2, а вот "Саутгемптон" праздновал успех в матче с манкунианцами еще в 2016-м году. 0:1 на поле гранда. Довольно неожиданными и зрелищными получаются матчи между этими соперниками.

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Из трех матчей состоит победная серия команды Сульшера. Среди недели в Лиге Чемпионов удалось крупно обыграть "Истанбул Башакшехир" 4:1, ранее в АПЛ были победы над "Вест Бромвичем" 1:0 и "Эвертоном" 3:1. Судя по всему, "Ман Юнайтед" выходит из пике и набирает неплохую форму, в этом плане матч с "Саутгемптоном" можно считать показательным.

Подопечные Хазенхюттля после сентябрьского поражения от "Тоттенхэма" 2:5 не проигрывали в семи последних матчах, в них пять побед и две ничьи. Неделю назад "Вулверхэмптон" разошелся миром со "святыми" 1:1.

Фаворитом встречи является "МЮ", но совсем не безусловный статус у гостей. Букмекеры и специалисты делают очень осторожные прогнозы. Едины все в том мнении, что если команда Сульшера победит, то с минимальным преимуществом. Прогноз: победа Манчестер Юнайтед 2:1.