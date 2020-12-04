Манчестер Сити - Фулхэм. Прогноз на матч АПЛ

Нет и вряд ли будет в этом сезоне Премьер-лиги у "Манчестер Сити" более удобный соперник, чем "Фулхэм". Еще в 2011-м году команды разошлись боевой ничьей 2:2, но затем сыграли девять матчей, в которых "горожане" просто и откровенно издевались над лондонцами. Общий счет этих поединков 27:3. В шести последних матчах с командой из Манчестера "коттеджеры" не смогли забить ни одного мяча.

АПЛ. 11-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Ман Сити 17:00 Фулхэм

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При всех очевидных неудачах недооценивать команду Скотта Паркера нельзя. Несмотря на то, что "Фулхэм" находится в группе аутсайдеров, две неожиданные победы на его счету. Сначала "Вест Бромвич" обыграли "дачники" 2:0, но еще более неожиданной стала виктория над "Лестером" в прошлом туре 2:1. Обреченной лондонская команда уж точно не выглядит.

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Среди недели у "горожан" была нулевая ничья с "Порту" в Лиге Чемпионов, впрочем, этот матч для них ничего не значил с турнирной точки зрения. Другое дело АПЛ. Команда Гвардиолы в прошлом туре разгромила "Бернли" 5:0, но до этого были поражение от "Тоттенхэма" 0:2 и ничья с "Ливерпулем" 1:1. На неприемлемом 11-м месте в таблице находится "Сити", хотя если обыграет "Фулхэм" сразу приблизится к группе лидеров.

В этом году "Ман Сити" и "Фулхэм" уже встречались, в 1/16 финала Кубка Англии "коттеджеры" уступили гранду 0:4. Команда Гвардиолы довольно легко в каждом из таймов забила по два мяча, хотя тогда Тим Рот оставил лондонцев в меньшинстве на 6-й минуте. В этот раз крупного счета ждать не стоит, скорее всего, скромно "горожане" обыграют гостей из столицы. Прогноз: победа хозяев 2:0.