Сломает ли Лэмпард бинокль Бьелсе? Челси – Лидс Юнайтед. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 11-й тур.

5 декабря. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Кевин Фрэнд (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

В рамках АПЛ "Челси" и "Лидс" встречались в последний раз 16 лет назад – в сезоне 2003/04 "павлины" начали свое понижение в классе из-за финансовых проблем. Клубу понадобилось очень много времени, чтобы вернуться в высший дивизион – огромная заслуга в промоушне принадлежит аргентинскому специалисту Марсело Бьелсе. Коллектив с "Элланд Роуд" заслуженно привлекает к себе внимание любителей футбола – в этом туре "Лидс" приедет на "Стэмфорд Бридж".

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"Челси" продолжает свою беспроигрышную серию, которая насчитывает уже 12 поединков во всех турнирах. В текущей кампании огорчали "синих" только "Ливерпуль" в чемпионате и "Тоттенхэм" в Кубке лиги. Лэмпард отыскал баланс между обороной и атакой, проводит ротацию состава, а последние поединки со "шпорами" и "Севильей" показали, что теперь Фрэнк готов ставить во главу угла собственный стиль, а не действовать от соперника. У "пенсионеров" нет травмированных, а главной интригой по ростеру хозяев является выход Жиру с первых минут – в матче с "нервионцами" Оливье оформил покер. Доверится ли англичанин французу? На пресс-конференции менеджер от вопроса ушел.

Еще по двум прошлым розыгрышам Чемпионшипа стало понятно, что в АПЛ ворвется не простой новичок для битья. "Лидс" Бьелсы – это координированная и мотивированная команда с лучшим прессингом в первенстве. При этом коллектив Марсело нацелен на простой футбол с минимумом демонстрации индивидуальных качеств. Максимальная подстраховка, незамысловатые по исполнению передачи и четкий план действий – только таким образом аргентинец сумел заставить игроков далеко не самого высокого класса давать результат. "Павлины" – не "Фулхэм", к финишу у автомобиля из Лидса должно хватить бензина, чтобы остаться в Высшем дивизионе. На данный момент команда с задачей справляется (12 место, 14 очков). Отметим, что у "белых" травмированы Берарди и Форшоу, под вопросом участие в поединке Льоренте, Шеклтона, Харрисона и Эрнандеса. Сможет сыграть Калвин Филлипс – это отличная новость для фанатов "Лидса", ведь с камбэком ведущего опорного полузащитника команда набрала 4 балла в последних двух встречах, хотя перед этим без хавбека проиграла "Лестеру" и "Кристал Пэлас" с одинаковым счетом 4:1.

Безусловно, битва "Челси" и "Лидса" важна в контексте противостояния юга и севера соответственно. В таких поединках никто не убирает ногу в последний момент, даже сам Лэмпард застал баталии с "павлинами" на поле, ему есть чем поделиться со своими подопечными. Подливает масла в огонь прошлогодняя январская история, когда на базе "Дерби" персонал поймал шпиона "Лидса" – Бьелса не изменил себе и отправил к тогдашней команде Фрэнка разведчика с биноклем перед очной встречей. Марсело не составило труда признаться, что это был его человек, а руководство лиги оштрафовало "белых" на 200 тысяч фунтов, правда, аргентинец заплатил средства из своего кармана. Лэмпард ждет извинений по сей день.

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Прогноз. 2:1. "Лидс" хорошо начал сезон, но команде свойственна нестабильность. Например, "павлины" не смогли обыграть "Арсенал", имея преимущество в одного игрока (0:0). "Челси" напротив – на полном ходу (3 позиция, 19 очков). В интересном и непростом поединке стабильные хозяева должны обыграть задиристых гостей. Легко точно не будет, наверняка Менди не покинет поле с очередным чистовиком. Если лондонцы не позволят "белым" разбежаться, то 3 забитых гола на "Стэмфорде" вечером 6 декабря с небольшим перевесом в сторону хозяев выглядят логично.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.