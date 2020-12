Сломает ли Лэмпард бинокль Бьелсе? Челси – Лидс Юнайтед. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 11-й тур.

5 декабря. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Кевин Фрэнд (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

В рамках АПЛ "Челси" и "Лидс" встречались в последний раз 16 лет назад – в сезоне 2003/04 "павлины" начали свое понижение в классе из-за финансовых проблем. Клубу понадобилось очень много времени, чтобы вернуться в высший дивизион – огромная заслуга в промоушне принадлежит аргентинскому специалисту Марсело Бьелсе. Коллектив с "Элланд Роуд" заслуженно привлекает к себе внимание любителей футбола – в этом туре "Лидс" приедет на "Стэмфорд Бридж".

"Челси" продолжает свою беспроигрышную серию, которая насчитывает уже 12 поединков во всех турнирах. В текущей кампании огорчали "синих" только "Ливерпуль" в чемпионате и "Тоттенхэм" в Кубке лиги. Лэмпард отыскал баланс между обороной и атакой, проводит ротацию состава, а последние поединки со "шпорами" и "Севильей" показали, что теперь Фрэнк готов ставить во главу угла собственный стиль, а не действовать от соперника. У "пенсионеров" нет травмированных, а главной интригой по ростеру хозяев является выход Жиру с первых минут – в матче с "нервионцами" Оливье оформил покер. Доверится ли англичанин французу? На пресс-конференции менеджер от вопроса ушел.

Up next: Leeds at home! ????#CHELEE pic.twitter.com/6ligB1c89X