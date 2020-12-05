Вест Хэм - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ

В прошлом чемпионате манкунианцы так и не смогли ни разу выиграть у "Вест Хэма". Лондонцы довольно крепкий орешек и неуступчивый соперник для "МЮ". Летом этого года на "Олд Траффорд" соперники разошлись миром 1:1, а в сентябре прошлого года в столице "молотобойцы" обыграли "красных дьяволов" 2:0, тогда одним из героев встречи стал Андрей Ярмоленко, который забил первый гол, настоящий красавец. Пока неизвестно, выздоровел ли украинец и поможет ли он своей команде, но очевидно, что гостям в этот раз будет очень непросто.

АПЛ. 11-й тур

Стадион: Олимпийский (Лондон)

Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Вест Хэм Юнайтед 19:30 Манчестер Юнайтед

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Трансляцию матча можно посмотреть на канале Сетанта

Победная серия команды Мойеса составляет три матча. После поражения от "Ливерпуля" - 1:2, "молотобойцы" обыграли "Фулхэм" 1:0, "Шеффилд Юнайтед" 1:0 и "Астон Виллу" 2:1. Прагматичный и рациональный футбол показывают лондонцы, выглядят намного интереснее, чем в провальном прошлом сезоне, и заслуженно входят в пятерку лучших команд Премьер-лиги по итогам первых десяти туров.

Всего на одно очко отстает от соперника по туру "МЮ", и в случае победы может подняться в тройку лидеров АПЛ (маловероятный, но возможный сценарий). Серия из трех побед у манкунианцев в чемпионате – виктории над "Эвертоном" 3:1, "Вест Бромвичем" 1:0 и "Саутгемптоном" 3:2.

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Среди недели команда Сульшера в Лиге Чемпионов проиграла ПСЖ 1:3. Неоднозначный вышел матч, "красные дьяволы" провалили дебют, а также конец встречи, но почти не уступали парижанам большую часть игры. Хотя это старая болезнь "Ман Юнайтед" - проигрывать матчи, в которых они показывают не самый плохой футбол.

К сожалению, пока нет информации относительно болезни Андрея Ярмоленко. Хавбек вернулся в клуб из сборной Украины с позитивным тестом на коронавирус, в двух последних матчах чемпионата Англии на поле Андрей еще не выходил и даже в заявку команды не попадал.

Условным фаворитом встречи букмекеры и специалисты называют "Ман Юнайтед". Но котировки на гостей очень осторожные, все понимают, все что угодно может случиться в противостоянии. Хозяева могут навязать гранду свою игру, с большой вероятностью так и будет, и соперники не смогут выявить победителя. Прогноз: ничья 1:1.