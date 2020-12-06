Тоттенхэм - Арсенал. Анонс и прогноз матча

В четырех последних матчах "Арсенал" не мог выиграть у "Тоттенхэма", хотя ранее "шпоры" считались достаточно удобным соперником для "канониров". В последние годы эти две лондонские команды решают разные задачи, в этом плане показательна турнирная таблица накануне 11-го тура АПЛ – команда Моуриньо лидирует и будет бороться за чемпионство, а подопечные Артеты влекут жалкое существование во второй десятке табеля о рангах. Может в очной встрече с принципиальным соперником, которое мы знаем как северо-лондонское дерби, - "Арсенал" сможет что-то изменить.

АПЛ. 11-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Тоттенхэм 18:30 Арсенал

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Серия "Хотспур" без поражений составляет девять матчей – еще в первом туре "Эвертон" обыграл "Тоттенхэм" 1:0. Затем "шпоры" одержали шесть побед и три матча свели вничью. В 10-м туре в поединке с "Челси" подопечные Моуриньо довольствовались миром 0:0. Свои очки "Хотспур" берут в играх с более уступчивыми соперниками. Таким ли сейчас является "Арсенал"?

"Канониры" в прошлом туре проиграли "Вулверхэмптону" 1:2, ранее была ничья с "Лидсом" 0:0, а также разгром от "Астон Виллы" 0:3. Очень неубедительно выглядят подопечные Артеты, и тут дело уже не в том, что нет стабильности, скорее психологический кризис у команды и полное отсутствие веры в свои силы.

Что интересно, в Лиге Европы выступают и "Арсенал", и "Тоттенхэм", так в еврокубковом турнире у "канониров" результаты значительно лучше. Пять побед в пяти матчах у подопечных Артеты, в мид-уик удалось легко расправиться с "Рапидом" 4:1.

Команда Моуриньо в прошлый четверг сыграла вничью с "ЛАСКом" 3:3, а также недавно было поражение от "Антверпена" 0:1. Видимо, "шпоры" делают ставку на чемпионат, хотя как и "Арсенал" "Тоттенхэм" уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. Теперь можно сосредоточится на Премьер-лиге.

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"Арсенал" последний раз обыгрывал "Тоттенхэм" в декабре 2018-го. Со счетом 4:2 победили тогда "канониры" - это на своем поле. В сентябре 2015-го была победа на "Уайт Харт Лейн" (старой арене "шпор") - 2:1. Четыре последних свидания соперников завершились не в пользу "канониров" - две ничьи и два поражения. Отметим, что Микель Артета провел всего один матч против "Хотспур" и проиграл в июле этого года 1:2.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 187 матчей;

59 побед Тоттенхэма, 51 ничья, 77 побед Арсенала

Общий счет – 251:288

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У хозяев меньше проблем с травмированными игроками, собственно только Ламела не сможет сыграть в дерби. Под вопросом участие в игре Винисиуса, Льориса и Алдервейрелда, но, судя по всему, они могут помочь своей команде в 11-м туре АПЛ. А вот у "Арсенала" точно не сыграют Озил, Мартинелли и Сократис, возможно еще есть проблемы у Луиса и Томаса.

Арсенал: Лено, Беллерин, Тирни, Холдинг, Габриэл, Сака, Себальос, Уиллок, Джака, Виллиан, Обамеянг.

Тоттенхэм: Льорис, Орье, Родон, Дайер, Регилон, Сиссоко, Хейбьерг, Дэвис, Ндомбеле, Сон Мин, Кейн.

ПРОГНОЗ

Интересная ситуация служилась со статусом фаворита этого матча. Никто не позволил себе отдать "Арсеналу" больше шансов на победу, при этом никто не верит, что "Тоттенхэм" будет штурмовать ворота гостей и вести игру по своему сценарию. Скорее всего, обе команды постараются играть по счету, будут действовать от обороны и постараются поймать соперника на контратаке, воспользоваться его ошибкой. В таких матчах обычно бывает немного голов, поэтому если не случится быстрого мяча, то напряженное и позиционное противостояние завершится вообще без голов (последняя нулевая ничья фиксировалась еще в 2009-м). Однако рискнем и сделаем предположение, что хозяева минимально обыграют гостей. Прогноз: победа Тоттенхэма 1:0.