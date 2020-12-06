Ливерпуль - Вулверхэмптон: Анонс и прогноз матча АПЛ

АПЛ, 11-ый тур

6 декабря 21:15. Ливерпуль, "Энфилд"

Трансляция - Сетанта Спорт

Казалось бы, что поединок третей и десятой команд чемпионата не может сильно заинтересовать аудиторию. Но не в нашем случае, когда: во-первых, между ними четыре очка разницы, во-вторых, это "Ливерпуль" и "Вулвз". Подопечных Клоппа продолжают преследовать травмы, однако "волки" достаточно нестабильны. Чего же ждать от поединка?

История противостояния

Большинство команд в Англии имеют длинную историю, и оба сегодняшних соперника - не исключение. С 106 матчей ровно половина из них завершилась в пользу "Ливерпуля", 36 раз победил "Вулверхэмптон" и еще было 17 зафиксированных ничейных результатов.

За последние два сезона АПЛ (с тех пор как "волки" вернулись в элитный дивизион), подопечные Клоппа победили в этих встречах четыре раза из четырех в чемпионате. Между этими играми еще было поражение в Кубке Англии в январе прошлого года.

Кадры

Главный футболист этой встречи - Диего Жота. Португалец в августе перебрался из "Вулверхэмптона" в "Ливерпуль" за 44,7 млн евро. За 15 игр в этом сезоне он забил девять голов. В матче против своей бывшей команды игрок должен появиться в старте.

"Мерсисайдцам" во встрече опять не поможет ряд игроков. К давно травмированным Ван Дейку, Алькантаре, Гомесу, Окслейду-Чемберлейну и Шакири присоединились еще Милнер и Алиссон. Голкипера в прошлом матче против "Аякса" сменил в воротах не Адриан, а 22-летний Каоймин Келлехер. Тот матч он провел на ноль и претендует появиться и в поединке против "Вулверхэмптона" на преимущество испанском вратарю, который пропустил девять голов в двух играх этого сезона АПЛ.

Продолжает залечивать травму колена защитник "волков" Джонни, которую он получил еще в прошлом сезоне. Эшпириту Санту сейчас в раздумьях после матча с "Арсеналом", ведь лидер команды Рауль Хименес получил сотрясение мозга и был прооперирован, поэтому не поможет в игре. Мексиканец сыграл во всех матчах после возвращения в АПЛ, даже Жота провел меньше. На его место может выйти молодой Фабио Сильва, однако вряд ли неопытный для английского футбола игрок сделает разницу против чемпиона Англии.

Факты, цифры и шансы

Игроки "Ливерпуля" не знают поражений в 63-матчах подряд на "Энфилде".

Последнюю крупную победу дома над "Вулвз" "мерсисайдцы" праздновали еще в 1979 году.

В семи из последних десяти поединков "Вулверхэмптон" пропускал, а "Ливерпуль" за столько же матчей не забил лишь однажды.

После 270 дней тишины на "Энфилд" возвращаются болельщики. Последний раз матч со зрителями состоялся еще 11 марта.

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Подопечные Клоппа остаются лидерами этого матча, несмотря на все проблемы. Немецкий специалист научился играть, подключая исполнителей из второго состава. Этого требует сейчас напряженный сезон. Впереди матч в Лиге Чемпионов, который ничего для "мерсисайдцев" не решает, поэтому они готовы отдать все свои силы в сегодняшней встрече. Потеря Рауля Хименеса для гостей поединка очень существенная. Если Санту сможет придумать как избавиться от зависимости от Жоты, то можно ожидать хорошую игру от "волков".

Юрген Клопп больше всех из топ-тренеров жалуется на сложный график, однако показывает неплохие результаты. Выиграть в прошлом матче с "Брайтоном" и возглавить турнирную таблицу игрокам "Ливерпуля" помешал VAR и пропущенный гол на 90+3. В Лиге Чемпионов они гарантировали себе первое место в группе. Не так страшен волк, как его показывают. Победа "мерсисайдцев" выглядит наиболее закономерной.

Прогноз на матч: Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.