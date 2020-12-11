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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Три причины, почему МЮ не проиграет

Англия
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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Три причины, почему МЮ не проиграет
Новина українською

Главное событие выходных – "манкунианское" дерби между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Обе команды на данный момент не входят даже в топ-4 в Премьер-Лиге, но отставание от "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" совсем небольшое, плюс у клубов из Манчестера есть матчи в запасе. Так что вся борьба в АПЛ еще впереди

Коэффициенты Favbet: 4.5 – 4.15 – 1.76

Станет чемпионом:

  • Манчестер Сити – 3
  • Манчестер Юнайтед - 19

Игроки "Манчестер Юнайтед" находятся в явно не лучшем настроении после поражения от "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов. Один из самых богатых и амбициозных клубов мира вновь не сумел пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов, и теперь продолжит свой еврокубковый путь в Лиге Европы.

И если посмотреть на коэффициенты на чемпионство, то создается впечатление, что между командами настоящая пропасть. "Ман Сити" - один из двух главных претендентов на чемпионство, а удел МЮ - это бороться в лучшем случае за 4-е место. Но не все так однозначно. Рискнем предположить, что шансы "Манчестер Юнайтед" в отдельном взятом матче не хуже. И вот почему:

  1. В Премьер-Лиге у "Ман Сити" не всё гладко. Причем проблемы возникли там, где их не ждали. Раньше слабым местом "Ман Сити" считалась оборона, но сейчас с ней всё в порядке. А вот забивают "горожане" по своим меркам очень мало. По этому показателю команда Гвардиолы лишь 10-я в АПЛ! Без Серхио Агуэро у "Ман Сити" в атаке получается далеко не всё. К счастью, для болельщиков "горожан" аргентинец вновь в строю, и в среду даже забил в ворота "Марселя". Но пока сложно сказать определенно, готов ли Агуэро на 100% к матчам такого уровня
  2. В последний раз команды встречались еще в марте, и тогда "Манчестер Юнайтед" весьма неожиданно обыграл "Ман Сити" со счетом 2:0. Эксперты Favbet вновь считают "горожан" фаворитами противостояния, и с одной стороны это логично. Но если посмотреть на очные встречи в дерби, то увидим что в последних 10 официальных матчах у "Манчестер Юнайтед" 5 побед, у "Ман Сити" - 4 и один матч завершился вничью. Неожиданно, не так ли?
  3. Последний, но самый очевидный аргумент, почему шансы команд практически равны. У МЮ 19 очков в активе, у "Ман Сити" - 18. Команда Гвардиолы в этом сезоне без шансов проиграла "Лестеру" и "Тоттенхэму" и потеряла очки с "Лидсом", "Вест Хэмом" и "Ливерпулем". Получается, что из топ-соперников "Ман Сити" обыграл пока только "Арсенал" (и это еще вопрос, относить ли нынешний "Арсенал" к числу "топов")

Вывод: статистика очных встреч и выступление клубов в нынешнем сезоне АПЛ отчетливо говорят, что шансы команды в дерби практически равны. А потому есть смысл рискнуть и поставить на то, что "Манчестер Юнайтед" не проиграет. Вероятность этого точно больше, чем 50%

Прогноз от Favbet: "Манчестер Юнайтед" не проиграет – 2.17

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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