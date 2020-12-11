Эвертон - Челси: Анонс и прогноз матча АПЛ

АПЛ, 12-й тур

12 января, 22:00. Ливерпуль, "Гудисон Парк"

Трансляция матча: Сетанта Спортс

Субботний слот матчей Английской Премьер Лиги закрывает одно из центральных противостояний этого тура - поединок между "Эвертоном" и "Челси". По ажиотажу он, конечно же, уступает Манчестерскому Дерби, но все же остается не менее интересным.

"Эвертон"

Команда Карло Анчелотти очень круто стартовала в этом сезоне АПЛ. Однако победив в четырех первых матчах подряд, "ириски" пошли на спад. "Эвертон" пока не может найти свою игру, из чего вытекают плохие результаты. Команда сейчас находится на девятом месте турнирной таблицы с 17-ю очками в активе. Слишком яркий старт ослепил впереди еще длинный сезон и команда после неудач психологически поплыла.

В итальянского тренера в рукаве есть собственный козырь: Доминик Калверт-Льюин. Англичанин сейчас возглавляет гонку бомбардиров АПЛ с 11-ю голами в стольких же матчах. Форвард забил 55% всех мячей своей команды в этом сезоне Чемпионата Англии.

"Челси"

Более чем 200-миллионноя летняя инвестиция Романа Абрамовича начинает приносить свои плоды. "Челси" выходит на беспроигрышную тропу и готов дальше идти по ней. Команда заняла первое место в группе Лиги Чемпионов и сейчас всего на два очка уступает лидерам турнирной гонки "Тоттенхэму" и "Ливерпулю". Правда, как показал предыдущий матч АПЛ против "Лидса", "аристократам" нужно улучшать реализацию. Несмотря на три забитых гола, игроки могли отличиться в воротах соперника больше, и это не единичный случай. Вернер не раз это подтвердит. Однако очень хороший и быстрый выход из обороны в атаку, частичная ротация, которая помогает "Челси" подходить в физической готовности к матчам, развитие игроков под руководством Лэмпса помогают достигать хороших результатов.

История противостояния

Конечно, статистика футбольных клубов в Англии рассчитывается в сотнях матчей, поэтому во внимание мы возьмем только поединки последнего десятилетия. С начала 2011-го года команды встречались 24 раза. "Эвертон" побеждал семь раз, "Челси" - 11 раз и еще шесть игр завершилось вничью в основное время. А вот коллективы под руководством именно Анчелотти и Лэмпарда провели матч всего один раз. В марте этого года "Челси" на "Стэмфорд Бридж" разгромил "ирисок" со счетом 4:0.

Кадры

В предыдущем поединке АПЛ с "Лидсом" вингер "Челси" Хаким Зиеш получил травму и был заменен уже на 30 минуте. Игрок до сих пор не восстановился и не поможет команде Лэмпарда в игре. Так же на поле в субботу не выйдет Хадсон-Одой.

Лазарет "ирисок" наполнен немножко больше. Не помогут "Эвертону" в поединке против лондонцев Делфи, Динь, Ольсен и Гбамен.

Ориентировочные составы:

"Эвертон": Пикфорд - Кин, Мина, Годфри - Ивоби, Дукуре, Аллан, Гомеш - Родригес, Калверт-Льюин, Ричарлисон.

"Челси": Мэнди - Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл - Хаверц, Канте, Маунт - Пулишич, Жиру, Вернер.

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Цифры, факты и шансы

Беспроигрышная серия "Челси" продолжается уже 14 матчей.

"Эвертон" за последние семь поединков победил только в одном.

Девять игр подряд "ириски" пропускают хотя бы гол в АПЛ в домашних поединках.

"Челси" победил в пяти последних поединках в гостях, забив, как минимум, два гола в матче.

"Аристократы" пропустили всего четыре гола за последние 12 встреч.

За последние шесть матчей на "Гудисон Парк" "Челси" победил всего лишь однажды.

Лучшими бомбардирами лондонцев в АПЛ являются нападающий Тимо Вернер и центральный защитник Зума. В обоих по четыре гола.

Трудно идет, а точнее не идет игра "Эвертону" в последних матчах. Юношеский максимализм первых четырех туров разбился о напряженный график и мотивированных соперников в АПЛ. Бывший подопечный Анчелотти Лэмпард может похвастаться перед своим экс-наставником длинной скамейкой запасных и возможностью почти равноценной ротации. Это играет ключевую роль в таком физически тяжелом сезоне. "Челси" просто выглядит свежее и лучше. Понятно, что не идеально - матч с "Краснодаром" тому подтверждение. Да и побеждали на "Гудисон Парк" "аристократы" в последний раз еще в 2017. Так почему бы и не повторить? "Эвертон" просто так не отдаст победу, но и на супербитву от подопечных Анчелотти ожидать не нужно. "Челси" переиграл "Лидс", который выиграл у "ирисок" на их же поле. Победа вновь предстоит за Лэмпардом, но очень непростая.

Прогноз на матч: Эвертон - Челси 1:2.