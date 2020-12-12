Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч

Перед очным матчем, принципиальным дерби на одно очко "Ман Юнайтед" опережает "Ман Сити", возможно, небольшое преимущество, но, на самом деле, не такое уж небольшое. Команда Гвардиолы ужасно начала этот чемпионат, за все время, пока Пеп у руля "горожан" это самое слабое начало, а в этот раз еще и соперник в дерби имеет более сильные позиции.

АПЛ. 12-й тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Манчестер Юнайтет 19:30 Манчестер Сити

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В пяти последних матчах "Ман Сити" не проигрывает. После неудачи в игре с "Тоттенхэмом" в ноябре - 0:2. Более того, в этих пяти матчах "горожане" вообще не пропускали, забив 11 голов. В последнем матчем в Лиге Чемпионов (девятого ноября) "Сити" разгромил "Олипмпик" Марсель 3:0. А в АПЛ "Фулхэм" уступил "горожанам" - 0:2.

У Сульшера больше проблем, чем у Гвардиолы. В чемпионате уж точно. "Лейпцигу" в Лиге Чемпионов проиграли манкунианцы - 2:3, уступив место в плей-офф. Ранее было поражение ПСЖ 1:3. Хотя в чемпионате дела идут лучше – в четырех матчах "МЮ" обыгрывал своих соперников. Неделю назад удалось обыграть "Вест Хэм" 3:1.

В двух последних дерби Манчестера "красные дьяволы" обыгрывали подопечных Гвардиолы - 2:0 в АПЛ в марте этого года, а также в Кубке Лиги в январе этого года. "Ман Сити" последний раз был сильнее принципиального оппонента в первом своем мачте этого года – 7 января – 1:3. Этот успех дал возможность пройти в полуфинал, а затем выиграть Кубок Лиги.

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Отметим, что "Ман Сити" последний раз обыгрывал "Ман Юнайтед" в апреле 2019-го. Голы Бернарду Силвы и Лероя Зане принесли успех "горожанам" - 2:0. В личных встречах "МЮ" все еще имеет преимущество – 77 побед против 54 поражений. 52 ничьи. Общий счет 265:249.

Букмекеры считают фаворитом встречи гостей, но тем даже интереснее. Победить на "Олд Траффорд" всегда сложно, тем более в дерби. Но можно ожидать напряженной борьбы, интригующей, неоднозначной, и с переменным успехом. Все же команда Гвардиолы сейчас на ходу и способна одержать победу в 12-м туре. Александр Зинченко не был задействован в прошлом матче ЛЧ, есть вероятность, что украинец сыграет в Премьер-лиге и поможет добыть победу для своей команды. Прогноз: победа "Ман Сити" 2:1.