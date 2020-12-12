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Барахтаясь на дне таблицы. Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча 12-го тура АПЛ
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "пушкарями" и "бордовыми" в рамках чемпионата Англии
Английская Премьер-лига. 12-й тур.
13 декабря. 21:15. Лондон. "Эмирейтс"
Главный судья: Грэм Скотт (Англия)
Телетрансляция: Setanta Sports
Каким же интересным был "Арсенал" Артеты в конце прошлого сезона: после адаптационного периода Микель отошел от изученных подмастерьем у Гвардиолы лекал, сумел перестроить команду на игру в три защитника, а затем ловко с помощью мотивированного Обамеянга выиграл Кубок и Суперкубок Англии на контратаках. Тем не менее, новый розыгрыш – это новая история и совершенно другие вызовы.
Из наблюдений обывателя – у команды жесткая неразбериха на всех уровнях структуры. Руководство ведет себе не совсем адекватно в эпоху коронакризиса (бесконечные истории с маскотом, Озилом, рабочими местами и многим другим), боссы закупаются по одному классному футболисту в межсезонье и молятся, чтобы тот исправил ситуацию, а Артета готов психовать и выталкивать обратно на поле травмированного Томаса Парти. И это еще не все: Обамеянг перестал вытаскивать матчи в одиночку, Себальос готов, скорее, махаться с партнерами на тренировках, чем отдавать тонкие передачи в официальных матчах, а Виллиан, как и следовало ожидать, быстро погас.
Продолжать говорить об "Арсенале" в таком ключе можно очень долго, иначе как объяснить 13 очков после 11 туров и 15-е место в зачете? Коллектив из Северного Лондона не побеждает уже в четырех последних поединках АПЛ. "Вулвз", "Лидс" и "Вилла" как злые преподаватели исчеркали фирменной красной пастой конспект Артеты. Зато в Лиге Европы одни "пятерки" – "канониры" в компании с "Мольде", "Рапидом" и "Дандолком" взяли 18 баллов из 18. Правда, "Бернли" посильнее этих коллективов будет.
Attention now turns to Sunday ✊— Arsenal (@Arsenal) December 10, 2020
???? @premierleague pic.twitter.com/VVDm4gKtY0
Шон Дайч вот уже пятый сезон в АПЛ сталкивается с типичными для аутсайдера проблемами – его команда многое позволяет соперникам в обороне и слишком мало реализует в чужой штрафной площадке. Зачем далеко ходить – в кампании-2020/21 пять забитых мячей только у "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед". "Бордовые" наверняка собираются вести борьбу за выживание (18-е место после 10 матчей), но зацепиться за очки с расположившимся неподалеку "Арсеналом" перед нетривиальным рождественским марафоном – это дело чести даже для неудачника.
Напоследок заглянем в лазареты и списки тех, кто не сможет выйти на поле. Про Месута Озила все уже давно забыли, Николя Пепе отбывает дисквалификацию, Томас Парти залечивает бедро. Также сложно оценить состояние Мартинелли, Колашинаца, Луиза и Нельсона. Дайч не рассчитывает на Корка, различные повреждения есть у Бардсли, Гудмундссона, Стивенса и Брэйди.
Прогноз. 0:0. У "Арсенала" множество проблем, даже домашняя встреча с "Бернли" сейчас может вызвать у лондонцев большие трудности. Не забываем также, что команда Дайча не выступала в еврокубках на этой неделе и имела возможность отдохнуть. Сдержать таких "канониров" вполне реально.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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