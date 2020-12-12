Кристал Пэлас - Тоттенхэм. Прогноз на матч АПЛ

Не смог "Тоттенхэм" обыграть "Кристал Пэлас" летом этого года – 1:1. В 2019-м "орлы" обыгрывали "шпор" в Кубке Англии – 2:0. Так что не все так однозначно в этом матче, "Хотспур" придется постараться для победы. При этом и стимул у подопечных Моуриньо в виде первого места турнирной таблицы невероятно мотивирующий. Раз уж "Тоттенхэм" возглавил чемпионскую гонку, необходимо в каждом матче доказывать свою состоятельность.

АПЛ. 12-й тур

Стадион: Селхерст Парк (Лондон)

Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Кристал Пэлас 16:15 Тоттенхэм Хотспур

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В прошлом туре "Кристал Пэлас" уверенно разобрался с "Вест Бромвичем" на его поле 1:5. Великолепно в том матче проявили себя Заха и Бентеке, отметившись дублями. Это уже второй разгром от "орлов" в этом сезоне Премьер-лиги, месяц назад "Лидс" получил полную кошелку от столичной команды – 4:1.

Уже есть у подопечных Ходжсона одна победа над грандом в этом сезоне – "Ман Юнайтед" обыграл "Кристал Пэлас" в сентябре 3:1. Но из слабых мест необходимо отметить оборону "орлов", которая только в одном матче чемпионата 2020/21 смогла сохранить свои ворота "сухими", пропуская в десяти подряд последних играх.

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Команда Моуриньо в прошлый мид-уик в Лиге Европы обыграла "Антверпен" 2:0 и гарантировала себе первое место в группе, а с ним и выход в плей-офф турнира. Теперь можно спокойно сосредоточиться на АПЛ. Общая серия "Тоттенхэма" без поражений составляет восемь матчей, а в чемпионате "шпоры" не проигрывают с 13 сентября после поражения от "Эвертона" 0:1. В этой серии семь побед у "Хотспур" и три ничьи.

Безусловным фаворитом встречи на "Селхерст Парк" является "Тоттенхэм", в очень хорошей форме находятся "шпоры", неделю назад "Челси" с трудом удержал ничью 0:0 в битве с лидером. Правда, подопечные Моуриньо только за счет лучшей разницы мячей опережают "Ливерпуль", и имеют столько же очков, как и мерсисайдцы. Сейчас необходимо увеличивать отрыв, команда из середины турнирной таблицы вряд ли остановит "Хотспур". Прогноз: победа гостей 2:0.