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Фулхэм - Ливерпуль. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 13 декабря, начало встречи в 18:30

Фулхэм - Ливерпуль. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол

Неделю назад "Ливерпуль" в чемпионском стиле разобрался с "Вулверхэмптоном" - 4:0. Однако таких чемпионских матчей у "красных" в этом сезоне немного, например, в 10-м туре Премьер-лиги скромный "Брайтон" отстоял ничью 1:1. А в среду в Лиге Чемпионов мерсисайдцы не смогли обыграть датский "Мидтьюлланн" - снова 1:1. Стоит признать, что в евротурнире подопечные Клоппа откровенно экономили силы, ведь заранее решили задачу выхода в плей-офф. На поединок с "Фулхэмом" действующий чемпион должен подойти во всеоружии.

АПЛ. 12-й тур

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Фулхэм 18:30 Ливерпуль

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Трансляция матча на телеканале Сетанта

"Ливерпуль" все еще не может рассчитывать на многих своих травмированных лидеров – точно не сыграют Милнер, Шакири, Гомес, Алькантара, на полгода вылетел ван Дейк. Были проблемы у Жоты и Алисона. К счастью для мерсисайдцев, у них хватает игроков, которые могут заменить травмированных в матче с одним из аутсайдеров.

"Фулхэм" в прошлом туре проиграл "Ман Сити" 0:2, однако в десятом туре "коттеджеры" неожиданно обыграли "Лестер" 2:1, что помогло им выбраться из зоны вылета. На сегодня всего одно очко отделяет лондонскую команду от 18-го места.

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В сезоне 2018/19 последний раз встречались между собой "Ливрепуль" и "Фулхэм", дважды "красные" обыграли "дачников" - 2:1 и 2:0, – чем помогли им вылететь из Премьер-лиги. Победная серия мерсисайдцев в дуэлях с лондонцами составляет шесть матчей, общий счет в них 18:4. В мае 2012-го последний раз "Фулхэм" обыграл "Ливерпуль" (1:0).

Не хватает уверенности в своих силах команде Скотта Паркера, а также стабильности. Только "Астон Вилле" лондонцы проиграли без шансов – 0:3, во всех других матчах чемпионата вполне мог зацепиться за очки "Фулхэм". Вряд ли "Ливерпуль" с крупным счетом обыграет хозяев, вполне возможно, пропустят один гол гости. Оборона у команды Клоппа далеко не безупречна. Прогноз: победа гостей 2:1.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Ливерпуль Прогнозы
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