Ливерпуль - Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча

Только за счет лучшего показателя забитых и пропущенных голов "Тоттенхэм" опережает "Ливерпуль" в турнирной таблице. Команды набрали по 25 очков, одержав победы в семи матчах, четыре свели вничью и проиграв по одному. Более того, в трех последних турах Премьер-лиги мерсисайдцы и лондонцы шли синхронно – по две ничьи у них и по одной победе. Проблем хватает как у Клоппа, так и у Моуриньо, но можно согласиться, что на фоне других команд АПЛ пока это главные претенденты на итоговое первое место. А вот кто из них "главнее", пусть команды выясняют в очном противостоянии.

АПЛ. 13-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Ливерпуль 22:00 Тоттенхэм

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Для "Хотспур" соперник из Мерсисайда традиционно очень неудобный. Подопечные Клоппа выиграли у "шпор" в пяти последних матчах. Может не самые очевидные были эти победы, но свое игровое преимущество "красные" воплощали в голы. Столичной команде постоянно приходилось действовать строго от обороны.

Сейчас, при Моуриньо, "Тоттенхэм" часто использует тактику играть вторым номером, но контратаки, либо неожиданные взрывные периоды агрессии позволяют "шпорам" забивать. Потом они успокаиваются и выстраивают два плотных эшелона обороны. "Ливерпуль" вполне может попасть в эту ловушку, что-то подобное недавно провернули "Фулхэм" и "Брайтон" - оба матча завершились вничью 1:1.

Вничью 1:1 так же сыграл и "Тоттенхэм" в своем последнем матче АПЛ. "Кристал Пэлас" отстоял мировую в дуэли с лидером чемпионата, правда, "орлы" воспользовались тем, что "шпоры" забили гол, потом отошли назад и хотели сэкономить силы, а когда пропустили, не смогли вновь забить. Далеко не идеальная тактика Моуриньо, наверняка, Клопп знает ее слабые стороны.

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В январе этого года последний раз встречались между собой "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", Моуриньо уже руководил лондонской командой, конечно, сыграл в том матче от обороны, максимально прагматично и расчетливо и… не смог добиться приемлемого результата – 0:1 на своем поле. Гол Фирмино испортил планы Жозе.

"Ливерпуль" одержал победу и в последнем матче на "Энфилде". В октябре 2019-го еще Почеттино руководил "Хотспур", тогда Кейн забил на первой минуте, но во втором тайме мерсисайдцы отыгрались и вышли вперед. Забили Хендерсон и Салах, реализовав мощное игровое преимущество хозяев.

Отметим, что последний раз "Тоттенхэм" не проиграл "Ливерпулю" в феврале 2018-го (2:2). А победить неудобного соперника "шпоры" смогли в октябре 2017-го – 4:1. Впрочем, общая статистика встреч не в пользу лондонцев.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 173 матча;

82 победы Ливерпуля, 43 ничьих, 48 побед Тоттенхэма

Общий счет – 271:196

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Главная проблема хозяев в этом матче (как и во многих других) – переполненный лазарет. Ван Дейк, Алькантара, Шакири, Милнер, Гомес, Цимикас, а также Жота, который тянул на себе команду в последних играх, не сыграют с "Тоттенхэмом". У гостей травмирован только Ламела, про болезнь Бэйла сообщали английские СМИ, но по последним данным валлиец готов помочь своей новой-старой команде. Выбор исполнителей шире у Моуриньо, но класс всех игроков, кто остался в строю перед противостоянием примерно равен.

Ливерпуль: Алисон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Матип, Робертсон, Джонс, Вейналдум, Хендерсон Фирмино, Мане, Салах.

Тоттенхэм: Льорис, Регилон, Алдервейрелд, Дайер, Орье, Хейбьерг, Сиссоко, Ндомбеле, Бергвейн, Сон Мин, Кейн.

ПРОГНОЗ

Сценарий будущего матча легко предсказать, особенно дебют. "Ливерпуль" будет владеть инициативой, "Тоттенхэм" постарается хитро и внезапно подловить хозяев на возможной ошибке. Если не случится быстрого забитого мяча, в игре будет много тактического и позиционного противостояния, много борьбы, активнее в атаке сыграют гости со ставкой на свое волшебное трио – Салах, Мане, Фирмино. Но и у гостей есть ударная парочка – Кейн и Сон Мин. С высокой вероятностью забьет кто-то из этих пяти игроков. И тут все может решить всего один единственный мяч (учитывая важность матча). Поверим букмекерам и отдадим предпочтение мерсисайдцам. Прогноз: победа "Ливерпуля" 1:0.