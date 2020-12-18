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Кристал Пэлас - Ливерпуль. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 19 декабря, начало встречи в 14:30
Сможет ли "Ливерпуль" удержать лидерство? Ни для кого не секрет, что мерсисайдцы заметно сдали по сравнению с прошлым сезоном, при этом команда Клоппа все еще одна из сильнейших команд Англии. А может и самая сильная. В прошлом туре чемпион обыграл "Тоттенхэм", который составляет главную конкуренцию "красным" в борьбе за первое место, теперь единоличному лидеру важно сохранить отрыв и удержать это первое место.
АПЛ. 14-й тур
Стадион: Селхерст Парк (Лондон)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)
Кристал Пэлас 14:30 Ливерпуль
Трансляция матча на телеканале Сетанта
"Кристал Пэлас" не проигрывает в трех последних матчах, с конца ноября после неудачи в игре с "Ньюкаслом" 0:2 на своем поле. Затем были ничьи с "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом" по 1:1, а также победа над "Вест Бромвичем" 5:1.
У "Ливерпуля" лондонская команда не может выиграть в шести официальных матчах подряд – с апреля 2017-го (1:2 на "Энфилде"). Летом этого года мерсисайдцы особенно уверенно обыграли "орлов", буквально не оставив камня на камне от них – 4:0. Довольно приемлемый соперник у "красных" в 14-м туре.
Традиционный середняк АПЛ "Кристал Пэлас", который звезд с неба не хватает, но иногда может подложить свинью грандам. Например, в этом чемпионате "орлы" уже обыграли "Ман Юнайтед" (1:3). Тем не менее, пока в середине турнирной таблицы идут подопечные Роя Ходжсона.
В английской Премьер-лиге "Ливерпуль" последний раз проигрывал еще 4 октября, "Астон Вилле" 2:7. С тех пор у "красных" четыре ничьи и пять побед – неплохие результаты, но только если не сравнивать "Ливерпуль" с аналогичным периодом прошлого года. Тогда они шли вообще без потерь. Скорее всего, в Лондоне мерсисайдцы смогут снова победить, но с минимальным преимуществом и не очень убедительно - конечно, главной проблемой Клоппа остается переполненный лазарет травмированных игроков. Прогноз: победа "Ливерпуля" 2:1.
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