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Эвертон - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ

Англия
(1 голосов)

UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 19 декабря, начало встречи в 19:30

Эвертон - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
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В феврале этого года "Арсенал" в зрелищном, интереснейшем противостоянии обыграл "Эвертон" 3:2. На первой минуте пропустили "канониры", но затем забили Нкетия и Обамеянг, лондонцы вышли вперед. Хотя "ириски" нашли силы сравнять счет, но потом все же Обамеянг забил решающий гол. Артета и Анчелотти уже тогда руководили командами, хотя почти год назад "Арсенал" считался фаворитом встречи; сейчас ситуация изменилась, больше шансов на успех имеет команда из Ливерпуля.

АПЛ. 14-й тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Эвертон 19:30 Арсенал

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Трансляция матча на телеканале Сетанта

В двух последних матчах чемпионата подопечные Карло Анчелотти добыли две блестящие победы над командами из лидирующей группы. Сначала "ириски" справились с "Челси" 1:0, а в прошлый мид-уик удалось обыграть "Лестер" на его поле 2:0. Судя по всему, в великолепной форме находится "Эвертон".

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Команда Артеты в противостоянии недельной давности проиграла "Бернли" 0:1, а три дня назад "Арсенал" вырвал сложнейшую ничью у "Саутгемптона" 1:1. Больше всего удивляет дисциплина у "канониров", а точнее ее отсутствие. Две красных карточки в прошлых турах тому подтверждение. А если наблюдать за игрой лондонцев, то заметна растерянность команды, часто беспомощность.

"Арсенал" на грани – дальше падать некуда, с таким темпом можно оказаться в зоне вылета и это будет катастрофа для такой команды с богатейшими традициями. Всего пять очков отделяет команду Артеты от 18-го места. В ближайшее время, даже если начнут побеждать "канониры", то не приблизятся к группе лидеров. К тому же есть большие сомнения, что скоро "Арсенал" начнет побеждать. Прогноз: ничья 1:1.

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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Прогнозы
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
18.12.2020 в 22:52
Арсенал в этом сезоне забуксовал. Если вырвут ничью - будет достижение.
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