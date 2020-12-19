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Горожане едут исповедаться. Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ

Англия
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "святыми" и "горожанами" в рамках чемпионата Англии

Горожане едут исповедаться. Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 14-й тур.

19 декабря. 17:00. Саутгемптон. "Сент-Мэри"

Главный судья: Майк Дин (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Кто бы мог подумать: в Англии почти завершился первый круг, а "Саутгемптон" находится выше "Манчестер Сити" в турнирной таблице – третья позиция и 24 балла в активе "святых" против девятого места и 20 зачетных пунктов у "небесно-голубых". В рамках 14-го тура нестабильные "горожане" приедут на "Сент-Мэри" к грозной команде Хазенхюттля и далеко не факт, что гостей можно считать фаворитами встречи.

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Тяжело вспомнить настолько блеклый "Сити" при Гвардиоле. И дело даже не в том, что подопечные Пепа теряют очки на "Этихаде" (!) с "Вест Бромвичем" (! x3), а в том, что в целом вопиющая нереализация команды уже запросто рассматривается как фишка и отличительный знак "горожан" в текущей кампании. Даже "Кристал Пэлас" Ходжсона забил в этом сезоне АПЛ больше (19 голов), чем "Манчестер Сити" (18). Конечно, рано делать долгосрочные прогнозы, особенно учитывая плотность в верхней части рейтингового зачета, но, по крайней мере, сейчас "небесно-голубые" точно не выглядят как претенденты на титул. Команда находится в переходной фазе, видно, что Гвардиола настроен на строительство нового проекта в клубе, а для этого ему понадобится время. Просто реструктуризация вряд ли подразумевает подобные результаты.

"Саутгемптон" пребывает в прекрасных физических кондициях. Команда Хазенхюттля нередко делает из матчей голевые феерии благодаря стилю, который Ральф привил коллективу: "святые" способны чередовать контроль мяча с качественными контратаками, постоянно прессингуют у чужих ворот, а в этом сезоне еще и великолепно играют на стандартах (забито 8 голов, лучший показатель в АПЛ). Безусловно, пространство для прогресса у "Саутгемптона" есть – это показал как матч с "Манчестер Юнайтед", где "красно-белые" вели 2:0, но умудрились уступить 2:3, так и ничья с "Арсеналом", где у них банально не вышло дожать десятерых "канониров".

Лазарет у хозяев пустует. Не готовы выйти на поле у "Сити" Эрик Гарсия и Александр Зинченко, зато Серхио Агуэро восстановился после травмы и сможет помочь гостям.

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Прогноз. 1:1. "Святые" проиграли лишь однажды в одиннадцати последних поединках, а "горожане" не уступают уже семь матчей – даже цифры подсказывают, что амбициозные хозяева смогут расписать мировую с более именитым соперником.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Хосеп Гвардиола анонс Манчестер Сити "Саутгемптон" прогноз UA-Футбол Саутгемптон (Англия) Ральф Хазенхюттль Прогнозы Прогноз
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