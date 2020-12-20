Манчестер Юнайтед – Лидс. Прогноз на матч АПЛ

Английская Премьер-лига, 14-й тур

Манчестер, "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" 18:30 "Лидс"

Трансляция – Setanta Sports

"Манчестер Юнайтед" продолжает держать планку в чемпионате, несмотря на провал в Лиге Чемпионов и вылет уже на групповом этапе соревнования. На фоне всей критики команда Оле Гуннара Сульшера продолжает стабильно набирать очки в АПЛ – в последних 6 турах на счету коллектива 5 побед при единственной ничьей в манчестерском дерби. Столь удачная серия позволила команде обойти "Челси" и сравнятся по очкам со своими "шумными соседями", имея при этом игру в запасе.

Несмотря на хронические проблемы в позиционных атаках, "Манчестер Юнайтед" в последнее время раззабивался – за исключением уже упомянутого во всех смыслах нулевого дерби с "Сити" команда забивала 3 мяча в 4 из 5 последних матчей. При этом "манкунианцы" и пропускают немало, о чем свидетельствуют по два пропущенных от "Шеффилда" и "Саутгемптона", так что предстоящая игра с "Лидсом" обещает быть результативной. Тем более, что коллектив Марсело Бьелсы играет не менее весело: чего стоит невероятная перестрелка с "Ньюкаслом" (5:2) посреди недели, которая скрасила недавние поражения от "Челси" (1:3) и "Вест Хэма" (1:2). Тренд тот же, что и у "Манчестер Юнайтед" – и сами забьем, и сопернику дадим порезвиться у своих ворот. Так что тотал больше 2.5, а то и 3.5 вполне напрашивается. Или же ставка на обе забьют.

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Этот сезон в очередной раз продемонстрировал, что нынешний "Манчестер Юнайтед" гораздо лучше чувствует себя в игре вторым номером. Сульшер умеет нейтрализовать сильные стороны соперника и ответить смертельными контрвыпадами. К примеру, в таком стиле была одержана победа над "ПСЖ" на выезде в Лиге Чемпионов. Однако как только соперник сам садится и отдаёт "МЮ" мяч – у них тут же возникают проблемы. К счастью для Сульшера, "Лидс" просто не умеет играть на удержание. Марсело Бьелса не раз говорил, что для него не существует плана B. Аргентинец всегда стремится к постоянному прессингу и комбинационному, хоть и весьма вертикальному футболу. В таком сценарии "Юнайтед" будет чувствовать себя весьма комфортно.

Что касается кадровой ситуации, то "Лидс" в воскресном матче недосчитается сразу двух центральных защитников – Робина Коха и Диего Льоренте. Оба были куплены летом и еще не до конца адаптировались, особенно это касается испанца, которого подписали под дедлайн. Однако это потенциально сильнейшие игроки на позиции и их отсутствие лишь усугубит проблемы команды в обороне. У "Манчестер Юнайтед" же отсутствуют резервист Маркос Рохо и Эдинсон Кавани. Уругвайский страйкер уже показал себя с лучшей стороны в новой команде, выйдя в игре с "Сотоном" (3:2) и своим дублем решив исход игры в пользу своей команды. Однако такой опции на предстоящий матч у Сульшера не будет. Зато Поль Погба вновь стал демонстрировать свою важность для команды, несмотря на разговоры своего агента о нежелании француза продлевать контракт с "дьяволами".

Ориентировочные составы:

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака – Погба, Фред, Мактоминей – Фернандес – Рэшфорд, Марсьяль

"Лидс": Мелье – Алиоски, Купер, Эйлинг, Даллас – Филлипс – Харрисон, Клих, Родриго, Рафинья – Бэмфорд