Арсенал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч Кубка лиги

Когда у "Арсенала" огромные проблемы в Премьер-лиге, матч в Кубке должен может помочь вернуть уверенность в себе. Либо, как минимум, должен подарить надежду многочисленным болельщиками клуба, мол, не все так плохо.

Часто такое случалось с "канонирами", что неудачи в одном из турниров они компенсируют успехами в другом. Например, в прошлом сезоне подопечные Артеты выиграли Кубок Англии, хотя провалились в чемпионате, а в этом сезоне показывают хорошие результаты во всех соревнованиях, кроме АПЛ. Сейчас на пути лондонцев оказался действующий победитель Кубка лиги Англии, возможно, это один из решающих матчей для "Арсенала" за последних несколько месяцев.

Кубок лиги Англии. Четвертьфинал

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Арсенал 22:00 Ман Сити

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В прошлом сезоне команда Гвардиолы на одном дыхании прошла в Кубке английской Лиги, обыграв такие команды как "Саутгемптон", "Ман Юнайтед" и в финале "Астон Виллу" 2:1. Для "горожан" это уже седьмой подобный трофей и третий подряд Кубок лиги (или Кубок Карабао, как его называют на Туманном Альбионе согласно спонсорским обязательствам).

Наверное, можно назвать этот турнир любимым для "Ман Сити" в новейшее время. В сезоне 2020/21 "горожане" в Кубке лиги уже обыграли "Борнмут" 2:1 и "Бернли" 3:0, довольно легкие и предсказуемые получились эти победы.

У "Арсенала" всего две победы в Кубке лиги, при шести проигранных финалов. Вряд ли этот турнир можно назвать любимым для "канониров". Это мягко подбирая слова. Последний раз лондонцы побеждали в Кубке лиги еще в далеком 1993-м году.

В сентябре этого года подопечные Артеты в третьем раунде Кубка обыграли "Лестер" 2:0, а затем в следующем раунде "канониры" выбили из турнира "Ливерпуль". Нулевой ничьей завершилось основное время, в серии пенальти повезло команде из столицы – 5:4. Интересно, что оба этих матча были гостевыми.

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В 2020-м году "Ман Сити" и "Арсенал" провели уже три матча. "Горожане" одержали победы в двух поединках АПЛ – 3:0 и 1:0. "Канониры" были сильнее в полуфинале Кубка Англии – 2:0, чем в очередной раз подтвердили статус кубковой команды, которая может настроиться на одну конкретную игру.

Сразу необходимо отметить, что общая статистика противостояний клубов в пользу лондонцев, при этом манкунианцы намного успешнее играют с "Арсеналом" в последние десять лет. Например, в 2019-м году на "Эмирейтс" подопечные Гвардиолы без шансов разгромили хозяев 3:0. Пока "канониры" находятся в кризисе, и на самом деле теряют статус гранда, "горожане" закрепляют позиции одного из лидеров современного английского футбола.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 201 матч;

98 побед Арсенала, 45 ничьих, 58 побед Ман Сити

Общий счет – 318:242

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У хозяев точно не сыграют в четвертьфинале Кубка Обамеянг, Озил и Томас – травмы помешают им. У гостей повреждение у Гарсии, все остальные здоровы и могут принять участие в матче. Можно ожидать полурезервные составы, как минимум, практику получат игроки, которые часто остаются в запасе. Велика вероятность, что Александр Зинченко за "горожан" сыграет с первых минут.

Арсенал: Лено, Тирни, Габриэл, Холдинг, Сака, Уиллок, Эль-Ненни, Мэйтленд-Найлз, Нкетиа, Пепе, Ляказетт.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Стоунз, Зинченко, Родри, Фернандиньо, Палмер, Гюндоган, Фоден, Агуэро.

ПРОГНОЗ

В Англии "Арсенал" не может выиграть с 1 ноября (уже почти два месяца), когда удалось справиться с "Ман Юнайтед" 1:0. Затем были только победы в Лиге Европы, хотя в данном случае их можно не брать во внимание. Похоже, комплекс неполноценности команды Артеты сложился именно во встречах с соперниками по Туманному Альбиону. В последнем матче "Эвертон" на классе обыграл "Арсенал" 2:1 (да, именно на классе). У "Ман Сити" дела обстоят намного лучше, поэтому гостей и считают фаворитами противостояния. На прошлых выходных команда Гвардиолы на поле соперника не без проблем, но обыграла "Саутгемптон" 1:0. С высокой вероятностью, "горожане" отпразднуют еще одну победу, разве только чудо поможет хозяевам. Прогноз: победа гостей 2:0.