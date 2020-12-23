Кубок Английской футбольной лиги, 1/4 финала

"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед"

"Гудисон Парк", Ливерпуль.

Среда, 23 декабря. Начало встречи – 22:00

"Эвертон" подходит к предстоящему четвертьфиналу Кубка Лиги в отличном настроении. "Ириски" выиграли последние три матча в АПЛ и впервые за 16 лет встретят Рождество в четвёрке лучших команд чемпионата. И если нынешний "Арсенал" не обыгрывает лишь ленивый, то вот победы над "Челси" и "Лестером" в предыдущих турах – великолепный результат для абсолютной любой команды в лиге.

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Характерная черта всех этих побед "ирисок" – в каждом из этих игр команда Анчелотти умышленно отдавала сопернику мяч, владея им в районе 40 процентов времени. Это может стать неприятным сюрпризом для Сульшера и его команды. На выходных "Юнайтед" в блестящем стиле разнёс "Лидс" (6:2). Однако этого триумфа бы не произошло, если бы не догматичный подход Марсело Бьелсы, всегда жаждущего от своей команды сумасшедшего прессинга и владения мячом. "МЮ" умело использовал это в своих целях, раз за разом убегая в убийственные контратаки. Анчелотти же – вероятно самый гибкий тактик в мировом футболе, которого смело можно назвать антиподом Бьелсы. Поэтому от итальянского коуча Сульшеру таких подарков ждать не стоит. Скорее всего, большую часть предстоящего поединка "дьяволы" будут пытаться вскрыть плотный оборонительный блок соперника, в чём они обычно не так уж и преуспевают.

На пути к 1/4 финала "Эвертон" последовательно одолел "Солфолд" (3:0), "Флитвуд" (2:5) и "Вест Хэм" (4:1). При этом в поединке с командой Андрея Ярмоленко Анчелотти не постеснялся использовать своих ключевых исполнителей, выставив на игру Ришарлисона, Калверт-Льюина, Хамеса и Аллана. Это лишь подчеркнуло амбиции "ирисок" в турнире. "Эвертон" вряд ли сумеет устроить реальную битву за топ-4 в чемпионате, зато могли бы зацепиться за Кубок Лиги, порадовав болельщиков первым трофеем с 1995-го года. Тем более, что этот кубок – единственный, которого не достаёт в английской коллекции Анчелотти.

"Манчестер Юнайтед" в свою очередь не менее убедителен на внутренней арене. Вынося за скобки откровенный провал в Лиге Чемпионов, имеем следующие результаты – 6 побед в последних 7 турах АПЛ. Единственная потеря очков пришлась на манчестерское дерби, где Сульшер в очередной раз полностью нейтрализовал "горожан" и команды скатали унылые нули. Такой удачный забег позволил "Юнайтед" утвердиться на третьей позиции в лиге, опережая своих сегодняшних соперников по дополнительным показателям. К тому же у "МЮ" есть игра в запасе в сравнении с конкурентами, так что по потерянным они всего в двух пунктах от лидирующего "Ливерпуля".

Для "МЮ" это уже третий кряду матч на выезде в турнире. В предыдущих раундах они уверенно обыграли второлиговый "Лутон" (0:3) и "Брайтон" (0:3). Поединок на "Гудисон Парк" обещает стать гораздо более сложным, однако команде Сульшера парадоксальным образом легче дается игра на выезде. В отсутствие болельщиков на трибуне фактор домашнего поля многими обесценивается, но нельзя забывать о расходе энергии на поездку, а также об игре на непривычном стадионе, размеры которого могут отличаться от привычного домашнего. Однако "Юнайтед" выигрывает 10 выездных матчей в АПЛ кряду, чередуя это с регулярными осечками на "Олд Траффорд". Не совсем понятно, есть ли у этого парадокса какая-то логика. Возможно, сегодняшний матч даст нам на это ответ.

Ориентировочные составы:

"Эвертон: Ольсен – Коулман, Холгейт, Кин, Годфри – Дэвис, Докуре – Ивоби, Сигурдссон, Ришарлисон – Калверт-Льюин

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон – Теллес, Магуайр, Туазебе, Фосу-Менса – Погба, Матич – Рэшфорд, ван де Бек, Мата – Кавани