A Foggy Day In London Town. Арсенал – Челси. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 15-й тур.

26 декабря. 19:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Еще несколько лет назад противостояние "Арсенала" и "Челси" имело громкий статус центрального матча тура. Сейчас, когда подопечные Артеты идут на 15-й строчке в турнирной таблице (14 очков после 14 матчей), а "синие" не входят в ТОП-4 (5-я позиция, 25 баллов, столько же сыгранных поединков), то бремя было передано "Лестеру" и "МЮ". Однако дерби и в Лондоне дерби.

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

В декабре "Челси" дважды столкнулся с большими трудностями – в обоих случаях вскрылось неумение "синих" взламывать грамотный низкий блок соперника. "Эвертон" (1:0) и "Вулверхэмптон" (2:1) сумели воспользоваться своими шансами у ворот Менди и закрыться таким образом, чтобы "пенсионеры" просто сбились на бесконечные навесы. С "Вест Хэмом" команда Лэмпарда легко справилась (3:0) и без яркого футбола. В целом, в декабре качество игры у парней Фрэнка просело абсолютно так же, как и у многих других коллективов.

К тому же, у менеджера долгое время не было головной боли в связи с травмированными исполнителями, и вот, отсутствие Зиеша с каждым матчем все больше и больше дает о себе знать, ведь у "Челси" почти полностью пропала креативная составляющая атак. Хаким продолжает восстанавливаться, а теперь компанию марокканцу в очереди на восстановительные процедуры могут составить и основные крайние защитники, Джеймс (колено) и Чилвелл (голеностоп) – участие Риса и Бена в поединке с "Арсеналом" под вопросом. Фрэнк, конечно, может рассчитывать на Аспиликуэту и Эмерсона, однако испанец и итальянец не способны дать тот же объем на финальной трети поля. Угадывать состав английских команд в период Boxing Day дело неблагодарное, но мы попробуем:

Менди – Аспиликуэта, Зума, Тьяго Силва, Чилвелл – Канте, Ковачич, Маунт – Вернер, Абрахам, Пулишич

Arsenal v Chelsea. ????????

Boxing Day.

Up next! pic.twitter.com/EBlxP3vncr — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 23, 2020

Состояние "Арсенала" нельзя описать словом "стагнация" – в Северном Лондоне уже самый настоящий кризис на всех уровнях структуры. В раздевалке у Озила и Колашинаца, футболистов, которые не выходят на поле, более высокий авторитет, чем у одного из спасителей "канониров", Лено, а также одной из каких-никаких, но надежд, Обамеянга. Каждое трансферное окно Кронке беспросветно уповает на то, что качественное точечное вливание даст результат и резко все исправит. В таких реалиях Артета больше похож на заложника ситуации, хотя уже видно, что вместе с интересными решениями у Микеля исчез и общий энтузиазм. Сезон для "пушкарей" провален еще до наступления экватора кампании, даже после потенциального прохода "Бенфики" весной в Лиге Европы в сетке турнира будет очень много коллективов, которые точно окажутся не по зубам англичанам. Безусловно, увольнение Артеты даст кратковременный всплеск, но не распутает лондонский гордиев узел. И все-таки пока отставка испанца видится первым громким изменением в стане "Арсенала".

Отметим, что Томас Партей продолжает залечивать травму бедра, также до сих пор восстанавливается Габриэл Мартинелли, а вот Пьер-Эмерик Обамеянг в субботу наверняка не останется на скамейке запасных.

Лено – Холдинг, Луиз, Тирни – Мэйтленд-Найлз, Себальос, Эль-Ненни, Сака – Пепе, Ляказетт, Обамеянг

Прогноз. 0:2. Не стоит усложнять – встречаются пятая и пятнадцатая команды первенства. Вряд ли ужасные кондиции сегодняшнего "Арсенала" дадут возможность зацепиться за результат в матче с намного более стабильными соседями. Оборона "канониров" сбоит аналогично их нервам на поле, атаке не хватает импульса – меньше забивают только "Бернли", "ВБА" и "Шеффилд". На таком фоне вопросы к "Челси" с точки зрения реализации не стоят слишком остро, хотя бы половину от своих big chances гости обязаны отразить на табло.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.