Лестер - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ

Всего одно очко отделяет "МЮ" от "Лестера" в турнирной таблице, и сейчас, после провального старта, команда Сульшера имеет хорошую возможность выйти на второе место. Во всех гостевых матчах чемпионата этого сезона "красные дьяволы" выиграли, поэтому шансы обыграть "Лестер" на "Кинг Пауэр" достаточно высокие. Правда, и команда Роджерса набрала хороший ход, можно не сомневаться, что битва за вторую позицию будет самой что ни есть бескомпромиссной.

АПЛ. 15-й тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Лестер Сити 14:30 Ман Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Трансляция матча на телеканале Сетанта

И "Лестер", и "Ман Юнайтед" в прошлом туре добыли важные победы над очень сильными оппонентами. "Лисы" в Лондоне справились с "Тоттенхэмом", забив команде Моуриньо два мяча. Но главное, тактически Роджерс переиграл своего визави, целостное впечатление оставил "Лестер", показав готовность бороться с грандами за самые высокие позиции.

Команда Сульшера на прошлых выходных буквально уничтожила "Лидс" - 6:2. Великолепно выглядел "МЮ", поддерживал высокие скорости и был буквально неудержим. Особо стоит отметить переходы манкунианцев из обороны в атаку, показательные комбинации (и контркомбинации) выходили у них.

Тут же надо отметить, что среди недели игроки "Лестера" имели возможность отдохнуть, а "Ман Юнайтед" провел матч в Кубке лиги. "Эвертон" обыграли "красные дьяволы" 2:0 и вышли в полуфинал. Этот матч получился не настолько яркий, как поединок с "Лидсом", тем не менее, достаточно качественная игра, которая дает надежды всем болельщикам "МЮ", что команда возрождается.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

В четырех последних матчах с "Лестером" манкунианцы побеждали. Более того, в этих четырех матчах "лисы" забили всего один мяч при шести пропущенных. В декабре 2012-го не проиграл "Лестер" этому неудобному сопернику – ничья 2:2. Обыграть "МЮ" "лисы" смогли последний раз еще в сентябре 2014-го. Зрелищной и памятной получилась та домашняя виктория – 5:3.

Летом этого года на "Кинг Пауэр" команда Сульшера обыграла "Лестер" 2:0, пока это последнее свидание команд. Ближе к концу той напряженной встречи Фернандеш реализовал совсем не однозначный пенальти. Интрига продержалась до 90+8 минуты, "Лестер" имел все шансы добиться ничьи, но Лингард все же забил второй решающий мяч.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 130 матчей;

33 победы Лестера, 29 ничьих, 68 побед МЮ

Общий счет – 169:261

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Могут сыграть команды составами, близкими к оптимальным. У хозяев в лазарете из игроков основы только Перейра, были проблемы у Сеюнджю, но по последней информации турок уже должен восстановиться. Может не с первых минут он сыграет, но выйдет на замену. У гостей травмированы Джонс и Рохо, впрочем, "МЮ" имеет широкий выбор исполнителей (по сравнению с соперником по туру уж точно). Есть кому заменить травмированных.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Шоу, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака – Фред, Погба, Фернандеш – Рашфорд, Марсьяль, Кавани.

"Лестер": Шмейхель - Джастин, Фофана, Эванс, Кастань – Ндиди, Тилеманс - Олбрайтон, Барнс, Мэддисон - Варди.

ПРОГНОЗ

Ничья кажется наиболее вероятным исходом встречи, вот только "Лестер" остается единственной командой в Премьер-лиге, которая еще ни разу за сезон не играла вничью. Бескомпромиссны и нацелены на достижение результата "лисы", часто это приносит им успех. Но "Манчестер Юнайтед" вполне способен воспользоваться этой особенностью соперника и поймать, как минимум на одной контратаке. Хотя матч вполне может получиться результативным и богатым на события. Прогноз: победа гостей 2:1.