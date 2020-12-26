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Астон Вилла - Кристал Пэлас. Прогноз на матч АПЛ
Бирмингем сейчас на хорошем ходу
Отдохнув несколько дней во время рождественских праздников, футболисты английских клубов вновь возвращаются на поле. Впереди - наиболее интересный зимний отрезок, именуемый Boxing Day, во время которого командам предстоит столкнуться с жестким графиком. В субботней игре "Астон Вилла", набравшая приличный ход, на своем поле примет "Кристал Пэлас", у которого дела идут чуть хуже. Но команда Роя Жодсона умеет преподносить сюпризы и огорчать фаворитов.
26 декабря, Бирмингем, стадион "Вилла Парк"
"Астон Вилла" 17:00 "Кристал Пэлас"
Трансляция: канал "Setanta Sports"
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Последние новости и составы
"Астон Вилла":
Команда Дина Смита, чудо избежавшая вылета в прошлом сезоне, сейчас набрала отличный ход и по потерянным очкам находится в зоне Лиги Чемпионов. В трех последних играх "львы" дважды победили, не пропустив за 270 минут ни единого гола - трансфер Мартинеса из "Арсенала" продолжает себя оправдывать. Лишний раз говорить о прекрасной форме Грилиша смысла нет - он один из лучших полузащитников всей Англии.
Jack Grealish is dominating the Premier League this season:— Squawka Football (@Squawka) December 22, 2020
⬢ Most successful final ⅓ passes
⬢ Most duels won
⬢ Most touches in the opp. box
⬢ Most fouls won
⬢ Most chances created
⬡ 6 assists
⬡ 5 goals
Low socks, high output. ???? pic.twitter.com/4lY19g4s8U
Велика вероятность того, что сможет вернуться к игре и Росс Баркли. Арендованный у "Челси" хавбек неплохо начал, но травма вывела его из строя. Последние четыре игры он пропустил и фанаты бирмингенцев уже заждались возвращения.
"Кристал Пэлас":
Если "Астон Вилла" в самом начале сезона смогла забить семь голов в ворота самого "Ливерпуля", то на плечи "орлов" выпало тяжелое бремя восполнить баланс в нашей вселенной. В прошедшем туре они семь штук пропустили от "красных", не забив при этом ни разу. От такого удара отойти непросто, но времени у команды Ходжсона нет. Они и так не побеждали в трех последних играх.
When the floor is lava ???? @chrisbenteke#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb pic.twitter.com/ErmKDsi5Iu— Crystal Palace F.C. (@CPFC) December 23, 2020
Среди кадровых потерь можно отметить травму Гарри Кэйхилла. Опытный центрбек точно не сыграет в субботу, а значит наставнику "орлов" придется в очередной раз искать новое сочетания в центре обороны.
Команда из Бирмингема имеет ужасную статистику домашних матчей - шесть очков в семи играх. Возможно, сейчас они и смотрятся предпочтительнее соперника, но и "Кристал Пэлас" - не мальчики для битья (если вы, конечно, не "Ливерпуль"). Семь сухих голов больно ударили по лондонскому коллективу, подпортив им праздник Рождества, и теперь они точно попытаются исправиться. А любое очко в матче против добротной "Астон Виллы" - уже положительный результат.
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