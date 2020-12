Астон Вилла - Кристал Пэлас. Прогноз на матч АПЛ

Отдохнув несколько дней во время рождественских праздников, футболисты английских клубов вновь возвращаются на поле. Впереди - наиболее интересный зимний отрезок, именуемый Boxing Day, во время которого командам предстоит столкнуться с жестким графиком. В субботней игре "Астон Вилла", набравшая приличный ход, на своем поле примет "Кристал Пэлас", у которого дела идут чуть хуже. Но команда Роя Жодсона умеет преподносить сюпризы и огорчать фаворитов.

Последние новости и составы

"Астон Вилла":

Команда Дина Смита, чудо избежавшая вылета в прошлом сезоне, сейчас набрала отличный ход и по потерянным очкам находится в зоне Лиги Чемпионов. В трех последних играх "львы" дважды победили, не пропустив за 270 минут ни единого гола - трансфер Мартинеса из "Арсенала" продолжает себя оправдывать. Лишний раз говорить о прекрасной форме Грилиша смысла нет - он один из лучших полузащитников всей Англии.

Jack Grealish is dominating the Premier League this season:



⬢ Most successful final ⅓ passes

⬢ Most duels won

⬢ Most touches in the opp. box

⬢ Most fouls won

⬢ Most chances created

⬡ 6 assists

⬡ 5 goals



Low socks, high output. ???? pic.twitter.com/4lY19g4s8U