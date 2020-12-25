Английская Премьер-лига, 15-й тур

Манчестер, стадион "Этихад"

"Манчестер Сити" 22:00 "Ньюкасл"

Трансляция – Setanta Sports

"Манчестер Сити" в последнее время выступает весьма нестабильно. С одной стороны им удалось обыграть кусачий "Саутгемптон" (0:1) в прошлом туре, за чем последовал разгром "Арсенала" (1:4) в Кубке Лиги посреди недели. Четыре гола в ворота команды Микеля Артеты стали немалым облегчением для "горожан", которые до этого забили всего один гол в двух турах, последовательно сыграв вничью с "МЮ" (0:0) и "Вест Бромвичем" (1:1). Однако показательным было манчестерское дерби, в котором Сульшер без проблем нейтрализовал атакующий потенциал "Сити", лишив их всяких шансов на моменты.

Коллектив Хосепа Гвардиолы забил всего 19 голов в стартовых 13 турах АПЛ – катастрофические цифры для команды каталонца. "Манчестер Сити" всё ещё создает не так мало моментов – согласно данным Understat их показатель ожидаемых голов составляет 22.96. Хуже в лиге конвертируют свои моменты в голы лишь "Брайтон" и "Шеффилд Юнайтед". Тем не менее, главная их проблема заключается не в реализации. С момента прихода Гвардиолы "Сити" с запасом создавал больше всего моментов в АПЛ, нивелируя нерасторопность форвардов у ворот россыпью голевых моментов. Однако в этом сезоне в игровом механизме "горожан" что-то сломалось.

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Безусловно, важную роль в этом сыграла потеря Давида Сильва и Лероя Сане. И если немцу нашли хоть какую-то замену в лице Феррана Торреса, то потеря испанского плеймейкера так и осталась невосполнимой. Кевин Де Брюйне всё так же гениален, однако он не в состоянии в одиночку отвечать за весь креатив команды. Наличие Сильвы развязывало руки бельгийцу и не позволяло сопернику сосредотачивать всё своё внимание на КДБ. Теперь же Кевин остался едва ли не единственным оружием команды, что облегчает его нейтрализацию для оппонентов, которые теперь толпой преследуют бельгийского созидателя.

Большим подспорьем для Гвардиолы может стать возвращение Серхио Агуэро. Кун кажется наконец залечил все свои травмы, хоть недавно и признал, что дискомфорт в колене никуда не делся даже после летней операции. Посреди недели он вышел на 15 минут в игре с "Арсеналом" и ожидается в старте на поединок с "Ньюкаслом". Кондиции аргентинца вызывают вопросы, зато он является большим специалистом по "сорокам" – на счету Агуэро 15 голов в 13 матчах АПЛ против них. Также недавно вернулись в состав Габи Жезус, Эмерик Ляпорт и Александр Зинченко. Все трое сразу были брошены в бой в матче с "канонирами", поэтому в субботу если и появятся, то скорее всего с лавки для запасных.

Что касается "Ньюкасла", то их перед игрой подкосила вспышка COVID-19. На самоизоляцию были отправлены лидер обороны Джамаал Ласселс и один из лучших дриблёров АПЛ Аллан Сен-Максимен. Также из-за всемирного вируса команда недосчитается оборонцев Фабиана Шера и Хави Манкильо. Вкупе с недавними неудачными результатами (пять пропущенных от "Лидса", ничья с "Фулхэмом" и вылет от представителя Чемпионшипа "Брентфорда" в Кубке Лиги) всё это вырисовывает весьма мрачную картину для команды Стива Брюса.

Ориентировочные составы:

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Диаш, Стоунз, Уокер – Гюндоган, Фернандиньо – Стерлинг, Де Брюйне, Торрес – Агуэро

"Ньюкасл": Дарлоу – Льюис, Кларк, Фернандес, Йедлин – Альмирон, Хайден, Шелви, Ричи – Уилсон, Жоэлинтон