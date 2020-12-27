Лидс – Бернли. Анонс и прогноз на матч АПЛ

Английская Премьер-лига, 15-й тур

Лидс, стадион "Элланд Роуд"

27 декабря, 14:00

"Лидс Юнайтед" – "Бернли"

"Лидс Юнайтед" является одной из самых нестабильных команд АПЛ в этом сезоне. Разгромное поражение в дерби с "Манчестер Юнайтед" (2:6) на прошлой неделе не могло не задеть самолюбие "павлинов". Однако до этого "Лидс" в не менее яркой манере уничтожил "Ньюкасл" (5:2). А до того были поражения "Челси" (1:3) и "Вест Хэму" (1:2), последовавшие за отличной игрой с "Эвертоном" (1:0) и "Арсеналом" (0:0). Предугадать результат очередного поединка команды Марсело Бьелсы в последнее время воистину сложная задача.

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Такая непоследовательность "Лидса" привела к тому, что к 15-м туру коллектив является соседом "Бернли" по турнирной таблице – команды расположились на 15-й и 16-й позиции соответственно. При этом "бордовые" в последнее время набрали пожалуй лучшую форму за кампанию: в декабре команда Шона Дайча выиграла два матча при двух ничьих. При этом по 3 очка удалось забрать в играх с "Арсеналом" (1:0) и "Вулверхэмптоном" (2:1), явно превосходящих "Бернли" по набору исполнителей. Да и мировую с нынешним "Эвертоном" (1:1) также можно смело вносить в актив.

"Лидс" и "Бернли" являются одними из самых тренерских коллективов в лиге. И Бьелса, и Дайч давно работают в своих клубах, а их подопечные прекрасно знакомы с требованиями наставников. В субботу на "Элланд Роуд" стоит ждать динамичного и вертикального футбола, присущего обоим коллективам. Бьелса не отступится от своих принципов даже невзирая на недавний разнос на "Олд Траффорд". "Бордовые" будут пытаться противопоставить этому свои извечные 4-4-2 с максимальной компактностью, стремясь лишить соперника пространства в центре поля.

Успехи "Бернли" в последнее время напрямую связаны с возвращением основного центбека Бена Ми после травмы. 31-летний англичанин образует идеальную связку с Джеймсом Тарковски, которые являются одной из самой сыгранных пар в АПЛ. Именно возвращение Ми в состав после травмы и стало предвестником удачной серии "бордовых". Марсело Бьелса в свою очередь вновь может рассчитывать на Диего Льоренте, купленного у "Реал Сосьедада" за немалые 20 миллионов фунтов. Возможно, испанец сумеет наладить игру команды в обороне, которая откровенно трещала по швам в игре с "МЮ" на прошлой неделе.

Ориентировочные составы:

"Лидс": : Мелье – Алиоски, Льоренте, Айлинг, Даллас – Филлипс – Харрисон, Клих, Родриго, Рафинья – Бэмфорд

"Бернли": Поуп – Тейлор, Ми, Тарковски, Лоутон – Макнил, Браунхилл, Уэствуд, Брейди – Вуд, Барнс