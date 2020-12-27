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Ливерпуль - Вест Бромвич. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 27 декабря, начало встречи в 18:30
Встреча первой команды АПЛ с приемлемым соперником, который находится в кризисном состоянии, на предпоследнем месте в турнирной таблице. Вроде как все очевидно и понятно, тем не менее, "Ливерпуль" вполне способен потерять очки именно в той игре, в которой недооценит своего визави. Не зря "дрозды" уже отобрали в этом сезоне очки у "Челси" и "Ман Сити", все просто - только стоит неуважительно отнестись к этому дебютанту Премьер-лиги.
АПЛ. 15-й тур
Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)
Ливерпуль 18:30 Вест Бромвич
Трансляция матча на телеканале Сетанта
В прошлом матче чемпионата Англии "Вест Бромвич" крупно проиграл "Астон Вилле" - 0:3. Как говорят - без шансов. Серия из четырех матчей без побед у "дроздов". Впрочем, всего одна победа у команды – в ноябре этого года им удалось обыграть "Шеффилд Юнайтед" 1:0.
Зеркальные результаты у "Ливерпуля" - всего одно поражение в этом сезоне Премьер-лиги, при четырех ничьих и девяти победах. Да, болезненное и разгромное от "Астон Виллы" 7:2 еще в октябре (его еще долго будут вспоминать). Тем не менее, постепенно подопечные Юргена Клоппа набрали отменный ход и в десяти последних матчах чемпионата одержали шесть побед и четыре ничьи. Чистое первое место удерживает чемпион.
Особенно эффектной получилась победа в прошлом туре над "Кристал Пэлас" - 7:0. Мерсисайдцы напоминали самих себя прошлого года, когда никто не мог сопротивляться "красным". Великолепный матч, возможно, знаковый - в плане повторения прошлого сезона.
В последний раз "Вест Бромвич" встречался с "Ливерпулем" в апреле 2018-го. Тогда соперники разошлись миром 2:2. Ранее была встреча в Кубке Англии (январь 2018-го), тогда "дрозды" были сильнее 3:2. А еще нулевая ничья в 2017-м. Таким образом, мерсисайдцы не обыгрывали "Альбион" с апреля 2017-го – 1:0. Три матча без побед, хотя есть уверенность, что в этот раз команда Клоппа одержит уверенную победу. Прогноз: победа хозяев 3:0.
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