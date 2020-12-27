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Эвертон - Манчестер Сити. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 28 декабря, начало встречи в 22:00
Второе место "Эвертона" в турнирной таблице, пожалуй, самое значимое событие в Премьер-лиге после 15-ти туров. Впрочем, "Манчестер Сити" в очной игре с "ирисками" может догнать их и даже обогнать, правда, только за счет разницы забитых и пропущенных мячей. Хороший план для команды Гвардиолы, но тут есть одно небольшое, совсем призрачное "но". Ведь надо еще обыграть команду Анчелотти. Очень неудобную команду.
АПЛ. 16-й тур
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)
Эвертон 22:00 Ман Сити
Трансляция матча на телеканале Сетанта
Команда Гвардиолы до сих пор считается одним из главных претендентов на чемпионство, несмотря на то, что выше пятого места в этом сезоне Премьер-лиги не поднималась. Тяжелый старт, несколько пробуксовок, игра в запасе, а еще низкая реализация моментов и недостаточная агрессия – "Сити" в неопределенной ситуации, при этом все еще сохраняет хорошие шансы догнать "Ливерпуль".
"Эвертон" имеет в своем активе внушительную серию из пяти матчей без поражений в АПЛ, четыре из них победные. Подряд удалось обыграть "Челси", "Лестер" и "Арсенал" - великолепные показатели, судя по всему, в отличной форме "ириски". Хоть и случилась неделю назад неудача в кубковой встрече ливерпульцев с "Ман Юнайтед" 0:2, но это такой намек, что все приоритеты "Эвертона" в сезоне направлены именно на чемпионат.
В ноябре проиграл последний раз "Ман Сити", тогда "Тоттенхэм" оказался сильнее 2:1. После той неудачи "горожане" провели еще ровно десять матчей, в которых одержали семь побед и три матча свели вничью. Нет сомнений, что команда Гвардиолы сделает все возможное, чтобы продолжить эту серию. Все в пользу гостей.
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Манчестерская команда выиграла в пяти последних матчах с "Эвертоном", лишь летом 2017-го "ириски" отстояли ничью 1:1. А в январе 2017-го случился разгром манкунианцев, тогда мерсисайдцы буквально поиздевались над соперником – 4:0. Тот матч считается одним из самых унизительных для Гвардиолы за время, когда он руководит "Сити". Возможно, Пеп продолжает и продолжит мстить сопернику за тот позор. Прогноз: победа гостей 3:1.
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