Кристал Пэлас - Лестер. Прогноз на матч АПЛ

В трех последних матчах у "Лестера" полный набор результатов – ничья, поражение и победа. Подопечным Роджерса удалось обыграть "Тоттенхэм" 2:0, сыграть вничью с "Ман Юнайтед" 2:2 (первая мировая в чемпионате) и проиграть "Эвертону" 0:2. Такая себе стабильная нестабильность, впрочем, для "лис" это прогнозируемое состояние на боксинг дэй.

АПЛ. 16-й тур

Стадион: Селхерст Парк (Лондон)

Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир)

Кристал Пэлас 17:00 Лестер Сити

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"Кристал Пэлас" не мог выиграть в четырех последних матчах Премьер-лиги, два из них проиграв. В 14-м туре "Ливерпуль" не оставил камня на камне от лондонцев 7:0, а в 15-м "Астон Вилла" подрезала крылья "орлам" 3:0. В очень сложной ситуации оказались подопечные Роя Ходжсона.

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Летом этого года последний раз встречались между собой "Лестер" и "Кристал Пэлас", тогда команда Роджерса довольно легко добилась уверенной победы 3:0. А в ноябре 2019-го на поле соперника "лисы" одержали победу 2:0. Однако, "орлы" обыгрывали "Лестер" в феврале 2019-го – 4:1.

Конечно, "Лестер" фаворит встречи на "Селхерст Парк", но букмекеры осторожно отнеслись к этому поединку, все понимают – может случиться все что угодно. Всего два дня отдыхали "команды" и сильнее окажется тот коллектив, который успел восстановиться. Как одному из лидеров чемпионата победа больше необходима "Лестеру". Прогноз: победа гостей 2:1.