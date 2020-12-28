Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кристал Пэлас - Лестер. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 28 декабря, начало встречи в 17:00
В трех последних матчах у "Лестера" полный набор результатов – ничья, поражение и победа. Подопечным Роджерса удалось обыграть "Тоттенхэм" 2:0, сыграть вничью с "Ман Юнайтед" 2:2 (первая мировая в чемпионате) и проиграть "Эвертону" 0:2. Такая себе стабильная нестабильность, впрочем, для "лис" это прогнозируемое состояние на боксинг дэй.
АПЛ. 16-й тур
Стадион: Селхерст Парк (Лондон)
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир)
Кристал Пэлас 17:00 Лестер Сити
Трансляция матча на телеканале Сетанта
"Кристал Пэлас" не мог выиграть в четырех последних матчах Премьер-лиги, два из них проиграв. В 14-м туре "Ливерпуль" не оставил камня на камне от лондонцев 7:0, а в 15-м "Астон Вилла" подрезала крылья "орлам" 3:0. В очень сложной ситуации оказались подопечные Роя Ходжсона.
Летом этого года последний раз встречались между собой "Лестер" и "Кристал Пэлас", тогда команда Роджерса довольно легко добилась уверенной победы 3:0. А в ноябре 2019-го на поле соперника "лисы" одержали победу 2:0. Однако, "орлы" обыгрывали "Лестер" в феврале 2019-го – 4:1.
Конечно, "Лестер" фаворит встречи на "Селхерст Парк", но букмекеры осторожно отнеслись к этому поединку, все понимают – может случиться все что угодно. Всего два дня отдыхали "команды" и сильнее окажется тот коллектив, который успел восстановиться. Как одному из лидеров чемпионата победа больше необходима "Лестеру". Прогноз: победа гостей 2:1.
Популярное сейчас
- Олег Блохин оценил шансы команды Шевченко в отборе на ЧМ-2022
- Гол Шведа, осечки Клоппа и Моуриньо, интерес к Трубину. Главные новости за 27 декабря
- Интер заинтересовался Трубином
- Вест Хэм - Брайтон. Анонс и прогноз на матч
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО