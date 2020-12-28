Саутгемптон - Вест Хэм. Прогноз на матч АПЛ

Английская Премьер-Лига не дает скучать всем поклонникам футбола, радуя их новыми матчами даже тогда, когда все остальные взяли паузу. За несколько дней до Нового года, во время Boxing Day, на поле сыграют "Саутгемптон" и "Вест Хэм", неплохо стартовавшие в новой кампании. Но ближе к Рождеству их форма пошла на спад, так что победа важна как для "святых", так и для "молотков".



29 декабря, Саутгемптон, "Сейнт Мэри Стадиум"

"Саутгемптон" 20:00 "Вест Хэм"

Трансляция: канал "Setanta Sports"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол АПЛ, 16-й тур29 декабря, Саутгемптон, "Сейнт Мэри Стадиум": канал "Setanta Sports"Текстовую онлайн-трансляцию

Последние новости перед матчем

"Саутгемптон":

"Святые" четко обозначили цель в текущем сезоне - попадение в еврокубки. Они лихо стартовали, находились в зоне Лиги Чемпионов, опережая многих английских грандов в таблице. Но последний месяц существенно подпортил положение команды Хазенхюттля, которая не побеждает уже в трех матчах подряд. Отсюда и девятая строчка.

В последней игре "Саутгемптону" сильно не хватало Данни Ингза, который по праву считается лидером команды, забивая львиную доли голов. Он не сыграет во вторник, а значит у "святых" снова будут проблемы в атаке, которые придется решать другим футболистам - Уолкотту, Лонгу и Уорд-Праусу.

"Вест Хэм":

Подобно своему будущем сопернику, лондонский коллектив так же не побеждает в трех играх подряд, идя на десятой позиции до начала отчетного тура. Очень много вопросов к обороне "молотков", которая стабильно пропускает в шести последних играх. Именно это - главная проблема, с которой столкнулся Дэвид Мойес.

A fourth goal of the season for the Big Man! @tomassoucek28 ???????????? pic.twitter.com/5b19HYEDCZ — West Ham United (@WestHam) December 28, 2020

Главный вопрос украинских болельщиков - стоит ли ждать на поле Андрея Ярмоленко? Украинец неплохо показал себя против "Брайтона", ведь после его выхода во втором тайме команда Мойеса смогла переломить ход матча. Однако нам кажется, что украинец снова выйдет не раньше 46-й минуты, усилив команду уже по ходу поединка.

Прогноз на матч "Саутгемптон" - "Вест Хэм" 2:1

У команд до начала матча есть ряд проблем - у хозяев страдает атака, так как их главный форвард Ингз в очередной раз угодил в лазарет. "Вест Хэм" плохо играет в обороне, пропуская стабильно и много. Главное же преимущество на стороне "святых" - они играют дома. В коронавирусную эпоху многие недооценивают этот компомент, но отсутствие дополнительного путешествия во время Boxing Day сыграет свою роль. А потому назовем "Саутгемптон", пусть и не явным, но фаворитом.