Саутгемптон - Вест Хэм. Прогноз на матч АПЛ

Английская Премьер-Лига не дает скучать всем поклонникам футбола, радуя их новыми матчами даже тогда, когда все остальные взяли паузу. За несколько дней до Нового года, во время Boxing Day, на поле сыграют "Саутгемптон" и "Вест Хэм", неплохо стартовавшие в новой кампании. Но ближе к Рождеству их форма пошла на спад, так что победа важна как для "святых", так и для "молотков".

Последние новости перед матчем

"Саутгемптон":

"Святые" четко обозначили цель в текущем сезоне - попадение в еврокубки. Они лихо стартовали, находились в зоне Лиги Чемпионов, опережая многих английских грандов в таблице. Но последний месяц существенно подпортил положение команды Хазенхюттля, которая не побеждает уже в трех матчах подряд. Отсюда и девятая строчка.

В последней игре "Саутгемптону" сильно не хватало Данни Ингза, который по праву считается лидером команды, забивая львиную доли голов. Он не сыграет во вторник, а значит у "святых" снова будут проблемы в атаке, которые придется решать другим футболистам - Уолкотту, Лонгу и Уорд-Праусу.

"Вест Хэм":

Подобно своему будущем сопернику, лондонский коллектив так же не побеждает в трех играх подряд, идя на десятой позиции до начала отчетного тура. Очень много вопросов к обороне "молотков", которая стабильно пропускает в шести последних играх. Именно это - главная проблема, с которой столкнулся Дэвид Мойес.

