Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон. Прогноз на матч АПЛ

Всего шесть баллов разделяют "Ман Юнайтед" и "Вулверхэмптон". Но из-за невероятной плотности в турнирной таблице команда Сульшера претендует на позиции в группе лидеров, а подопечные Нуну Санту находятся во второй десятке команд. Интереснейшая ситуация, когда за счет одной-двух побед середняк может подобраться вплотную к грандам. Почему бы "волкам" не воспользоваться таким положением дел?

АПЛ. 16-й тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Ман Юнайтед 22:00 Вулверхэмптон

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В чемпионате "МЮ" не проигрывает почти два месяца – с 1 ноября, после поражения от "Арсенала" (0:1). За это время у подопечных Сульшера в АПЛ шесть побед и две ничьи. 20 декабря удалось красиво разобраться с "Лидсом" 6:2, хотя в прошлом туре манкунианцы расписали ничью 2:2 с "Лестером". В неплохой форме "МЮ", однако никто не назовет "красных дьяволов" беспроблемной командой.

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"Вулверхэмпнтон" выдает на удивление нестабильные результаты – победа над "Челси" 2:1, потом поражение от "Бернли" 1:2 и ничья с "Тоттенхэмом" в прошлом туре - 1:1. Такое впечатление, что "волкам" легче играть с сильными командами, чем с аутсайдерами. Если это правда (вот и проверим), то "МЮ" придется непросто.

В трех последних очных матчах "Вулверхэмптона" и "Ман Юнайтед" было забито аж один мяч. Команда Сульшера добыла победу 1:0 в переигровке Кубка Англии в январе 2020-го. При двух невыразительных нулевых ничьих, и что не случайно - "волки" регулярно отбирают очки у манкунианцев, словно знают рецепт противостояний с грандом. Есть такое ощущение, что снова фаворит не сможет обыграть андердога. Прогноз: ничья 1:1.