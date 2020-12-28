Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 29 декабря, начало встречи в 22:00
Всего шесть баллов разделяют "Ман Юнайтед" и "Вулверхэмптон". Но из-за невероятной плотности в турнирной таблице команда Сульшера претендует на позиции в группе лидеров, а подопечные Нуну Санту находятся во второй десятке команд. Интереснейшая ситуация, когда за счет одной-двух побед середняк может подобраться вплотную к грандам. Почему бы "волкам" не воспользоваться таким положением дел?
АПЛ. 16-й тур
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)
Ман Юнайтед 22:00 Вулверхэмптон
Трансляция матча на телеканале Сетанта
В чемпионате "МЮ" не проигрывает почти два месяца – с 1 ноября, после поражения от "Арсенала" (0:1). За это время у подопечных Сульшера в АПЛ шесть побед и две ничьи. 20 декабря удалось красиво разобраться с "Лидсом" 6:2, хотя в прошлом туре манкунианцы расписали ничью 2:2 с "Лестером". В неплохой форме "МЮ", однако никто не назовет "красных дьяволов" беспроблемной командой.
"Вулверхэмпнтон" выдает на удивление нестабильные результаты – победа над "Челси" 2:1, потом поражение от "Бернли" 1:2 и ничья с "Тоттенхэмом" в прошлом туре - 1:1. Такое впечатление, что "волкам" легче играть с сильными командами, чем с аутсайдерами. Если это правда (вот и проверим), то "МЮ" придется непросто.
В трех последних очных матчах "Вулверхэмптона" и "Ман Юнайтед" было забито аж один мяч. Команда Сульшера добыла победу 1:0 в переигровке Кубка Англии в январе 2020-го. При двух невыразительных нулевых ничьих, и что не случайно - "волки" регулярно отбирают очки у манкунианцев, словно знают рецепт противостояний с грандом. Есть такое ощущение, что снова фаворит не сможет обыграть андердога. Прогноз: ничья 1:1.
Популярное сейчас
- ТаТоТаке: Ярмоленко зарабатывает в Вест Хэме 7,1 млн евро в год, Зинченко в Сити - 1,2 млн
- Матч Эвертон - Ман Сити перенесен. В команде Зинченко коронавирус
- В Карпатах Юрчишина-Тлумака работает три человека
- Лестер - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО