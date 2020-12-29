Брайтон – Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ

Английская Премьер-лига, 16-й тур

Стадион: "Фалмер" (Брайтон)

Рефери: Крейг Поусон

"Брайтон" 20:00 "Арсенал"

Трансляция – Setanta Sports

"Брайтон" и "Арсенал" неожиданным образом подходят к сегодняшней встрече в статусе соседей по таблице, находясь на 16-м и 15-м местах соответственно. И больше всего здесь поражает не низкое расположение команды Микеля Артеты, а скоре результаты коллектива Грэма Поттера. Ведь "чайки" неделя за неделей продолжают показывать содержательный футбол, но им жутко не везёт.

Согласно данным Understat, "Брайтон" имеет четвёртую лучшую оборону лиги по общему числу допущенных моментов у своих ворот. Лучше, чем у "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо, который так одержим надёжностью своей обороны. А по показателю ожидаемых очков они и вовсе должны были идти на шестой (!) позиции в АПЛ, а не плестись в конце пелотона. В этом сезоне "чайки" уверенно переиграли "МЮ" и "Ливерпуль" по моментам, превзойдя их в несколько раз, но сумели набрать лишь одно очко в этих играх. Всю эту статистику подтвердит и человеческий глаз любого, кто видел эти матчи.

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"Брайтон" действительно хорош! Ясное дело, тут их проблема не только в диком невезении. У Поттера в распоряжении банально более слабый состав в сравнении с большинством в лиге, что сказывается у обоих ворот. Да и после очередной неудачи подняться всё труднее. Но распоряжается имеющимся подбором игроков наставник выдающимся образом, а главное на них приятно смотреть, у них есть свой поставленный стиль, чем к примеру никак не могут похвастаться команды Фрэнка Лэмпарда или Микеля Артеты.

"Арсенал" же в прошлом туре наконец прервал свои мучения, выиграв у "Челси" (3:1). Эта долгожданная победа стала первой за 8 туров. "Канониры" в этом сезоне тоже не настолько ужасающие, как говорит таблица, хотя их нахождение здесь выглядит куда оправданнее, чем их сегодняшних соперников. Игра на "Фалмер" должна показать, был ли триумф в лондонском дерби минутным проблеском, или же команда Артеты всё в том же психологическом упадке. Впереди "Арсенал" ждёт олдскульная серия из поединков с командами Большого Сэма, Роя Ходжсона и Стива Брюса, так что самое время набираться уверенности перед играми с глухими оборонами соперников.

Ориентировочные составы:

"Брайтон": Санчес – Уэбстер, Данк, Уайт – Марч, Альсате, Биссума, Вельтман – Гросс, Мопе – Уэлбек

"Арсенал": Лено – Тирни, Мари, Холдинг, Бельерин – Джака, Себальос – Мартинелли, Смит-Роу, Сака, Обамеянг