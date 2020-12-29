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Ньюкасл - Ливерпуль. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 30 декабря, начало встречи в 22:00

Ньюкасл - Ливерпуль. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
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Не может "Ливерпуль" набрать чемпионский темп и обеспечить себе более-менее удобный гандикап перед многочисленными преследователями. В прошлом туре случилась очередная пробуксовка и мерсисайдцы на последних минутах упустили победу над "Вест Бромвичем" 1:1. Совсем недавно была ничья с "Фулхэмом" 1:1. Но если подопечные Клоппа настраиваются на матч, играют в полную силу и не теряют концентрации, то громят своих соперников без шансов, как это было десять дней назад во встрече с "Кристал Пэлас" 7:0. Удастся ли настроиться на "Ньюкасл"?

АПЛ. 16-й тур

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн)
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Ньюкасл 22:00 Ливерпуль

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция матча на канале Сетанта

В пяти последних очных противостояниях "Ливерпуль" обыгрывал "Ньюкасл", общий счет этих матчей 15:4. Довольно много забивают мерсисайдцы "сорокам", последний раз не могли забить еще в 2015-м, проиграв ту встречу 0:2. А в октябре 2017-го случилась ничья 1:1. В последние годы для "красных" это очень удобный соперник, да и матчи выходят результативными.

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Команда Стива Брюса не могла выиграть в четырех подряд матчах, три из них проиграв. Интересно, что последний раз "Ньюкасл" праздновал победу над тем самым "Вест Бромвичем" (2:1), который в 15-м туре отобрал очки у "Ливерпуля".

"Сороки" три дня назад - в 15-м туре – уступили "Ман Сити" 0:2. Не безнадежная игра "Ньюкасла", хотя не обошлось без довольно простых ошибок в обороне. Юрген Клопп наверняка видел тот матч и сделал для себя определенные выводы.

Есть все основания предполагать, что "Ливерпуль" забьет "сорокам" не меньше трех голов (так было в четырех прошлых матчах), но и свои ворота гости вряд ли сохранят "сухими". Многие специалисты и любители английского футбола ожидают, что мерсисайдцы снова покажут результаты, аналогичные прошлогодним. Но по самым разным причинам пока нет возможности у чемпиона играть настолько убедительно, победы чередуются с очень скромными поединками. Возможно и "Ньюкасл" организует для "Ливерпуля" определенные испытание, пройти которое может оказаться не так уж легко. Прогноз: победа гостей 3:2.

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В статье: Ливерпуль "Ньюкасл" Прогнозы
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