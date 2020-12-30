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Под угрозой срыва? Тоттенхэм - Фулхэм. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 30 декабря, начало встречи в 20:00
В очередной раз пандемия коронавируса диктует нам свои условия. Лондонское дерби между "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом" находилось под угрозой срыва, такая угроза сохраняется и сейчас, но в меньшей степени. Пока медицинский протокол, который в АПЛ разработали еще летом, позволяет провести игру. Возможно, в Премьер-лиге введут паузу на две недели, похоже, еще одного масштабного карантина не избежать, однако лондонские команды еще успеют сыграть между собой.
АПЛ. 16-й тур
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд)
Тоттенхэм 20:00 Фулхэм
Телетрансляция матча на канале Сетанта
В последнее время "Тоттенхэм" не испытывает серьезных проблем в поединках с "Фулхэмом", "коттеджеры" обыгрывали "Хотспур" еще в марте 2013-го (1:2). В следующих пяти матчах сильнее были "шпоры". В январе 2019-го на поле "Фулхэма" состоялся последний матч, который завершился со счетом 1:2. В августе 2018-го на "Уэмбли" (в то время домашнем стадионе "Тоттенхэма") была зафиксирована более уверенная победа подопечных Почеттино 3:1.
"Тоттенхэм" не может выиграть в Премьер-лиге почти целый месяц – с 6 декабря, когда удалось одержать победу в еще одном лондонском дерби с "Арсеналом" 2:0. В пассиве у подопечных Моуриньо проигранные матчи с прямыми конкурентами за высшие позиции – "Ливерпулем" 1:2 и " Лестером" 0:2. А также "шпоры" не могут занести себе в актив ничьи с "Кристал Пэлас" (1:1) и "Вулверхэмптоном" (1:1).
В зоне вылета находится "Фулхэм", при этом в четырех подряд матчах "дачники" набирают очки – четыре ничьи, одна из них с "Ливерпулем" (1:1). В 15-м туре крепкий "Саутгемптон" не смог обыграть дебютанта элитного первенства – 0:0. Не в лучшей форме находятся подопечные Скотта Паркера, но вполне способны дать бой гранду. Даже в ослабленном состоянии, поскольку именно в "Фулхэме" вспышка коронавируса, а тренер пропустил несколько игр подряд из-за контакта с зараженными. Прогноз: победа хозяев 1:0.
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