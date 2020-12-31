Эвертон - Вест Хэм. Прогноз на матч АПЛ

Честь сыграть первый матч английской Премьер-лиги в новом 2021-м году выпала "Эвертону" и "Вест Хэму", командам, которые вполне способны подарить болельщикам качественный, увлекательный поединок. Чуть больше трех месяцев назад последний раз встречались соперники, тогда в Кубке лиги Англии "ириски" разобрались с "молотками" 4:1. В чемпионате последняя встреча завершилась боевой ничьей 1:1, но ранее были такие результаты как 3:1 и 4:0. Лондонская команда последний раз обыгрывала мерсисайдцев в сентябре 2018-го (3:1) и случилось это на "Гудисон Парк".

АПЛ. 17-й тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Эвертон 19:30 Вест Хэм

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Команда Анчелотти выиграла в четырех последних матчах АПЛ. Судя по всему, в очень хорошей форме находятся "ириски", хотя и показывают рациональный футбол, выигрывая в основном с преимуществом в один мяч.

Среди лидеров чемпионата находится "Эвертон" и за долгое время, после серьезного кризиса, претендует на призовые места. Отметим, что среди жертв "ирисок" в текущем сезоне уже есть такие команды как "Челси" (1:0), "Арсенал" (2:1) и "Тоттенхэм" (1:0).

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"Вест Хэм" не может выиграть с 11 декабря, после гостевой виктории над "Лидсом" - 2:1. Затем было три ничьи и одно поражение. Сложно дается подопечным Мойеса этот период Боксинг-дэй. В прошлом туре удалось "молотобойцам" отстоять нулевую ничью в дуэли с "Саутгемптоном".

Плотный график у лондонцев, поэтому и игровую практику получает Андрей Ярмоленко, в 16-м туре украинец даже впервые в сезоне попал в стартовый состав. В этот раз можно будет опять увидеть Ярмоленко, скорее всего, он выйдет на замену, как это было в большинстве игр чемпионата.

Небольшое преимущество у хозяев первого противостояния АПЛ в новом году, поединок "Эвертона" и "Ман Сити" в 16-м туре был перенесен из-за коронавируса в стане "горожан". Возможность отдохнуть в то время, когда большинство команд играет через два-три дня, настоящий бонус, если команда не собьется с ритма подготовки (наверняка тренеры готовили подопечных к плотному графику). "Вест Хэм" же за десять последних дней должен провести четвертую игру. Вряд ли "молотобойцы" способны сейчас прервать серию из четырех матчей с "Эвертоном" без побед. Прогноз: победа хозяев 2:1.